Un informe señala que los abusos sexuales en Corea del Norte son algo cotidiano

Actualizada 01/11/2018 a las 11:35

El abuso sexual es tan frecuente en Corea del Norte que "prácticamente está aceptado en el día a día", según señala un estudio sobre violencia sexual elaborado por la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), hecho público este jueves en Seúl.



Las mujeres, señala el estudio, están expuestas e indefensas ante la violencia sexual por parte de funcionarios del Partido Comunista, el único en el país, así como de empleados estatales. La organización defensora de los derechos humanos acusa a la cúpula que lidera Kim Jong-un de no hacer nada contra el maltrato a las mujeres, ampliamente extendido en el país. Además a las mujeres se les tapa la boca, se aseguró en la presentación del informe. "El contacto sexual no voluntario y la violencia son tan normales en Corea del Norte que se aceptan como parte del día a día", se afirma en el comunicado de Human Rights Watch, que para la elaboración del estudio se basa en entrevistas con refugiados del país, aislado internacionalmente. Las norcoreanas contaron que una mujer no tiene otra opción que cumplir con las exigencias de un funcionario que tiene poder cuando la "busca".



No importa si se trata de una exigencia de "sexo, dinero u otro favor". Entre los agresores señalados figuran destacados mandos del partido, funcionarios de prisiones, agentes de policía, fiscales y soldados. "Las norcoreanas probablemente también dirían 'Me Too'", si supieran que van a tener justicia, dijo el director ejecutivo de la orgnaización, Kenneth Roth, en referencia al movimiento en las redes sociales de denuncias de abusos îMeToo. Human Rights Watch instó al Gobierno en Pyongyang a reconocer el problema con la violencia sexual y asegurarse de que las autoridades lo tratan como delito. Según indicó HRW, la organización consultó con 54 mujeres para hacer el informe así como con ocho ex funcionarios, que dejaron el país tras la llegada al poder de Kim Jong-un 2011.

