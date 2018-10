Aterrizaje de emergencia de una Soyuz con dos tripulantes, que están bien

Un fallo en los cohetes impulsores tras el lanzamiento de la nave Soyuz MS-10, con dos tripulantes a bordo con destino a la Estación Espacial Internacional, ha obligado a un aterrizaje de emergencia.



La NASA ha confirmado en su cuenta de Twitter que los servicios de rescate están en contacto con los tripulantes de la Soyuz, que les han informado que están en buenas condiciones tras regresar a la superficie en un lugar de Kazajistán apartado de la base de lanzamiento en Baikonur.



La tripulación de la Soyuz MS-10 está formada por el cosmonauta ruso Alexey Ovchinin y el astronauta de la NASA Nick Hague.

Search and rescue teams are in the air and heading towards the expected touchdown location for the Soyuz spacecraft returning to Earth carrying two crew members. Watch live updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/gGYNEP2fIr