Un alto cargo de EE UU revela una conjura interna para frenar a Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció este miércoles la "traición" de una o varias personas de su entorno después de que un alto funcionario del Gobierno publicara un artículo anónimo muy crítico con el mandatario, un día después de salir a la luz un libro también demoledor para él.

Horas después de que Trump acusara de "difamación" al veterano periodista Bob Woodward, autor de un nuevo libro sobre la Casa Blanca, el diario The New York Times publicó un artículo de opinión anónimo que hablaba de una supuesta campaña dentro del Ejecutivo para "frustrar" algunos de los impulsos más dañinos del mandatario.

"¿TRAICIÓN?", escribió Trump en Twitter a media tarde.

El mandatario cuestionó en otro tuit que el autor del artículo fuera realmente un funcionario de su entorno, y dijo que, si efectivamente lo es, el periódico "debe entregarlo de inmediato al Gobierno por motivos de seguridad nacional".

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once!