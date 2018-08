Dimite el ministro francés de Medio Ambiente por "escasos" avances en la materia

Actualizada 28/08/2018 a las 10:34

El ministro de Transición Ecológica de Francia, Nicolas Hulot, ha anunciado este martes su dimisión del Gobierno que preside Edouard Philippe alegando la falta de avances que a su juicio se han logrado en esta materia en el año que lleva en el cargo.



Hulot ha anunciado su decisión durante una entrevista en la emisora France Inter y, según ha explicado, no había avisado de antemano sobre su marcha ni a Edouard ni al presidente francés, Emmanuel Macron. Según ha explicado, ha madurado la idea durante el verano y no ha querido hablar de ello con ambos para que no le disuadieran.



"¿Hemos comenzado a reducir el uso de pesticidas? La respuesta es no. ¿Hemos comenzado a controlar la erosión de la biodiversidad? La respuesta es no. ¿Hemos comenzado a ponernos en situación de frenar la artificialización de los suelos? La respuesta es no", ha lamentado Hulot, un antiguo ecologista.



Por ello, ha dicho, "por primera vez voy a tomar la decisión más difícil de mi vida". "No quiero seguir mintiéndome. No quiero dar la ilusión de que mi presencia en el Gobierno significa que estamos a la altura de estos problemas y por tanto tomo la decisión de abandonar el Gobierno", ha explicado.



Hulot ha confesado sentirse en cierta medida solo en su lucha por el medio ambiente en el Gobierno. "¿Quién estaría a la altura completamente solo? ¿Dónde están mis tropas? ¿A quién tengo tras de mí?", se ha preguntado el ya exministro, quien no obstante ha asegurado sentir "admiración" por Macron y Philippe.

FALTA DE CORTESÍA

Por su parte, el portavoz del Gobierno, Benjamin Griveaux, ha reconocido que no sabía de antemano de la decisión de Hulot y ha criticado la forma en la que se ha producido su dimisión. "Creo que la más elemental de las cortesías habría sido prevenir al presidente de la República y al primer ministro", ha valorado en declaraciones en BFMTV.



Desde la oposición ya se han producido las primeras reacciones. El líder de Los Republicanos, Laurent Wauquiez, ha dicho que puede entender que Hulot se sienta "traicionado" por Macron "como actualmente se sienten no pocos franceses por las fuertes promesas que se hicieron y el sentimiento en la llegada de que no se ha mantenido".



Por su parte, el candidato izquierdista a las presidenciales, Jean-Luc Mélenchon, ha sostenido que "la dimisión de Nicolas Hulot funciona como un voto de censura contra Macron". "Confirma el diagnóstico de mi discurso del sábado. La 'macronía' comienza su descomposición", ha escrito en su cuenta de Twitter.

