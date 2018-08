Un trabajador de una aerolínea en EE UU roba un avión y se estrella poco después

Un trabajador de una aerolínea en el aeropuerto internacional Seattle-Tacoma (Washington, EE.UU.) robó este viernes un avión de la compañía aérea Horizon Air, subsidiaria de Alaska Airlines, despegó sin permiso y se estrelló poco después, en una acción suicida, informaron las autoridades.

El avión robado y poco después siniestrado, con capacidad para 76 pasajeros, iba vacío.

"Un trabajador de la aerolínea ha realizado un despegue sin autorización en Seattle-Tacoma. La aeronave se ha estrellado al sur del estrecho de Puget", informó el aeropuerto en su cuenta oficial de Twitter.

An airline employee conducted an unauthorized takeoff without passengers at Sea-Tac; aircraft has crashed in south Puget Sound. Normal operations at Sea-Tac Airport have resumed.

Según el Departamento del Sheriff del condado de Pierce, el autor del suceso era "un mecánico de una aerolínea", de 29 años, que actuó solo, y su acción no tenía fines terroristas.

Alaska Airlines, compañía hermana de Horizon Air, también dijo en Twitter que el avión iba vacío: "Creemos que no había pasajeros ni tripulación a bordo, más allá de la persona operando el avión".

We've confirmed a Horizon Air Q400 that had an unauthorized takeoff from SeaTac around 8pm has gone down near Ketron Island in Pierce County, WA. We're working to confirm who was on board, we believe there were no guests or crew on board other than the person operating the plane.