El doctor Thongchai Lertwilairattanapong, inspector general del Ministerio de Salud Pública a cargo de Chiang Rai, ha informado este miércoles de que la mayoría de los niños rescatados de la cueva tailandesa han perdido una media de dos kilos, pero en general se encuentran en buenas condiciones y no muestran signos de estrés.



"Según nuestra evaluación están en buenas condiciones y no están estresados. La mayoría de los niños perdió una media de dos kilos", ha afirmado el doctor.



El rescate de los doce niños y su entrenador de fútbol concluyó este martes, con la salida de los últimos cuatro niños, el monitor y el equipo que les estuvo acompañando para garantizar su seguridad.



Los primeros niños, cuatro en total, salieron de la gruta el domingo y desde entonces las fuerzas de seguridad trabajaban a contrarreloj para recuperar al resto antes de que se reanudaran las lluvias torrenciales que les dejaron atrapados. El lunes salieron otros cuatro y este martes han visto la luz los cuatro restantes y el monitor.



Los doce menores y su entrenador de fútbol quedaron atrapados en la cueva de Tham Luang, ubicada en la provincia de Chiang Rai (norte), el pasado 23 de junio al verse sorprendidos por las intensas precipitaciones que inundaron parte de los túneles del complejo.



Después de una intensa búsqueda, buceadores británicos les localizaron hambrientos y en la penumbra en una zona no inundada de una sala a varios kilómetros en el interior del complejo de cuevas.

