El primer ministro de Tailandia, Prayuth Chan Ocha, ha resaltado este lunes que el rescate de los ocho niños y su entrenador de fútbol atrapados en una cueva en el norte del país tendrá lugar "lo antes posible".



"No pregunten en cuántos días o meses serán evacuados. Lo haremos lo antes posible, de la manera más segura", ha manifestado, según ha recogido el diario tailandés 'The Nation'. "Nadie puede decir cuánto tiempo será necesario para la misión de rescate", ha zanjado.



El gobernador de la provincia de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, confirmó el domingo el rescate de cuatro de los niños atrapados en la cueva y manifestó que la salud de los evacuados era "perfecta".



Narongsak explicó que los responsables de los servicios de rescate están preparando la segunda fase de la operación para sacar a los ocho chicos restantes, miembros de un equipo de fútbol infantil, y a su entrenador.



"Hoy (por el domingo) hemos tenido la mejor situación en términos de estado de salud de los niños, agua y preparación para el rescate", añadió en rueda de prensa. "Hemos sacado de la cueva a cuatro (niños). Lo consideramos un gran éxito", destacó.



En ese sentido, recalcó que la operación, iniciada a las 10.00 horas del domingo fue "horas" más rápido de lo previsto. "Ha sido una obra maestra", apostilló.



Sin embargo, advirtió de que "el trabajo no ha terminado". "Tenemos que conseguir que la próxima misión sea tan exitosa como la de hoy", sostuvo.



"Tenemos que colocar otra vez los tanques y sistemas en su sitio. No puedo concretar el tiempo, pero serán más de diez horas, entre diez y veinte horas, pero no serán más de veinte", explicó.



Entre las alternativas de rescate que se han planteado una es la de proporcionar a los jóvenes atrapados oxígeno y provisiones para que puedan sobrevivir durante varios meses hasta que finalice la temporada de lluvias en Tailandia o intentar construir una balsa que quepa en la cueva para sacarles.



Lo que comenzó como una excursión a la cueva de Tham Luang con motivo de celebración del cumpleaños de uno de los menores se ha convertido en una de las misiones de rescate más difíciles que se han tenido que llevar a cabo en el país.

