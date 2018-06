Giuliani dice que Kim "suplicó de rodillas" para celebrar la cumbre con Trump

Rudy Giuliani, abogado del presidente de Estados Unidos Donald Trump, ha asegurado que el líder norcoreano Kim Jong Un, suplicó " de rodillas" para que se celebrara el encuentro después de que el magnate lo suspendiera. El diario local 'The Wall Street Journal' ha asegurado este jueves que el que fuera alcalde de Nueva York y que ahora es quien lleva las riendas de la defensa legal del presidente sobre la investigación de la injerencia de Rusia en las elecciones, ha efectuado esta afirmación sorprendente durante una conferencia celebrada en la ciudad israelí de Tel Aviv. "Los norcoreanos" decían que iban a desarrollar una guerra comercial contra nosotros (*) nosotros dijimos que no íbamos a una cumbre (la del 12 de junio) en esas circunstancias". Entonces, ha agregado Giuliani, "Kim Jong Un volvió de rodillas y suplicó para que tuviera lugar, justamente en la posición que uno lo quiere ver". Además del tono de humillación empleado por Giuliani, sorprende el momento elegido por el controvertido personaje para hacer esta declaración, precisamente cuando se está en la recta final para que se celebre el histórico encuentro entre Trump y Kim. Con la cuenta atrás en marcha, cualquier salida de tono podría tumbar las expectativas que existen y hacer fracasar la cita antes incluso de que se produzca. Las delegaciones diplomáticas de ambas partes llevan manteniendo reuniones a ambos lados del océano durante las últimas dos semanas de manera intensiva para acercar posturas y establecer los puntos a tratar. Para muchos expertos, nada puede ser menos oportuno de cara a limar asperezas que salirse del discurso oficial con bravuconadas como la de Giuliani. Trump y Kim son ya suficientemente poco diplomáticos como para que sus asesores les echen más leña al fuego y hagan saltar las chispas que vuelvan a encender la mecha de la discordia. Precisamente fueron declaraciones altisonantes y escasas de diplomacia por ambas partes lo que desencadenó una escalada verbal hace un par de semanas que hizo que Trump suspendiera el encuentro. Kim Jong Un utilizó entonces un tono conciliador que llevó a que el magnate retomara la idea de viajar a Singapur para encontrarse con su oponente norcoreano.

DERECHOS HUMANOS

A medida que la diplomacia avanza, se ultiman los detalles y se cuentan las horas para que Kim y Trump se vean las caras, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) no quieren perder la oportunidad de constatar la necesidad de que se aborden cuestiones como la defensa de los Derechos Humanos en Corea del Norte. En este sentido, Human Rights Watch (HRW), junto a cerca de 300 ONGs, ha instado en una carta conjunta a las autoridades de Pyongyang a tomar medidas necesarias para acabar "inmediatamente" con la terrible situación humanitaria en el país. "La reciente apertura política de Corea del Norte es un signo positivo, pero antes de que todos nos emocionemos es importante recordar que Kim Jong Un continúa estando al frente del que posiblemente sea el sistema más represivo del mundo", ha indicado el director de HRW para Asia, Brad Adams. "Tal y como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha reconocido, los abusos de los Derechos Humanos en Corea del Norte y las amenazas a la paz y la estabilidad a nivel internacional están vinculadas, por lo que cualquier conversación sobre seguridad debe incluir la situación de los Derechos Humanos", ha explicado. La misiva ha sido firmada por unas 52 organizaciones en representación de más de 300 ONG de Asia, Latinoamérica, África, Europa y América del Norte. En ella las organizaciones solicitan al país que actúe en concordancia con las recomendaciones de la ONU en relación con los abusos de los Derechos Humanos y subrayan la importancia de "acabar con la detención y los abusos, incluidos los trabajos forzosos". Asimismo, las ONGs han instado a Pyongyang a "aceptar la entrada de ayuda humanitaria y la supervisión de la misma a nivel internacional para garantizar que llega a las comunidades más necesitadas" y a "establecer reuniones regulares entre familias separadas". En la Declaración de Panmunjon, firmada entre Kim y su homólogo surcoreano Moon Jae In en abril, el líder norcoreano se compromete a impulsar las relaciones intercoreanas y revolver los asuntos humanitarios. "Kim Jong Un está intentando convertirse en un líder a nivel internacional, pero sus esfuerzos fracasarán si continúa al frente de un país que es considerado como una de las mayores cárceles del mundo", ha manifestado Adams. "Si verdaderamente quiere acabar con el aislamiento de Corea del Norte tiene que tomar medidas fuertes y rápidas para demostrar que está comprometido a acabar con décadas de abusos de Derechos Humanos", ha expresado.

JAPÓN INTENTA QUE SE ATIENDAN SUS PREOCUPACIONES

Por su parte, Japón también quiere que sus reclamaciones sean escuchadas y el primer ministro nipón, Shinzo Abe, está de visita en Washington para pedirle a Trump que presione a Kim en cuestiones de seguridad que preocupan a su país. También este jueves, el ministro de Asuntos Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, se dirigió a Pyongyang para reunirse con su homólogo Ri Yong Ho de cara a ultimar detalles de la cumbre. Existe la preocupación en Tokio de que EE UU pueda llegar a un acuerdo con Corea del Norte que margine los intereses japoneses. Abe ha destacado que "se reuniría con el presidente Trump para coordinarse a fin de avanzar en el tema nuclear, los misiles y, lo más importante, el tema de los secuestrados". Durante los años setenta y ochenta, Corea del Norte secuestró a varios ciudadanos japoneses para ayudar a entrenar a sus espías en el idioma y las costumbres japonesas. Aunque el régimen norcoreano ha admitido 13 secuestros, se cree que la cifra real es mucho más elevada. El desarme nuclear de Corea del Norte y a cambio de qué es lo que seguro que se tratará el día 12 en Singapur si nada lo impide. Es lo que interesa a EE UU y a Trump para apuntarse una victoria en política internacional. El resto de cuestiones, como la situación humanitaria o los intereses de los aliados estadounidenses, quedarán en un segundo plano, o quizá ni siquiera se aborden.

Selección DN+