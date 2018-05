Al Assad niega que haya usado armas químicas en Siria y exige a EEUU dejar el país

El presidente de Siria, Bashar al Assad, ha asegurado que no tiene motivos para usar armas químicas en territorio sirio porque cuenta con el "apoyo" del "pueblo", al tiempo que ha exigido a Estados Unidos que retire sus fuerzas militares del país árabe.



"En cualquier caso, no tenemos armas químicas. Además, no vamos a utilizarlas contra nuestro propio pueblo porque en Siria luchamos por los corazones de los civiles. Es la batalla principal y la ganamos", ha afirmado el presidente sirio, en una entrevista concedida a la cadena de televisión rusa RT y recogida por la agencia de noticias Sputnik.



Al Assad ha dicho que que hay contradicciones en los informes sobre el supuesto uso de armas químicas contra los sirios por parte del régimen sirio. También ha señalado que hay ciudadanos que negaron los ataques, el último de ellos el perpetrado en Ghuta Oriental en abril.



"En esta región había muchos militares, terroristas y civiles, el uso de armas químicas habría afectado inevitablemente a todos", ha afirmado Al Assad, que ha llegado a decir, en referencia al ataque químico de Duma de abril, que se "inventaron esta historia como pretexto para atacar a Siria".



Por otro lado, el líder del régimen sirio ha dicho que su Gobierno está dispuesto a mantener negociaciones con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) pero ha advertido de que si ese diálogo fracasa, no descarta emplear la fuerza.



"Los estadounidenses apostaron por las Fuerzas Democráticas Sirias y a medida de nuestro avance y la neutralización de los terroristas, el único problema en el país son estas fuerzas", ha dicho el mandatario sirio.

AFIRMA QUE EL GOBIERNO APUESTA POR DIALOGAR CON LAS FDS



Al Assad ha asegurado que las autoridades sirias "están abiertas" a las conversaciones con las FDS porque "la mayoría de los partidarios" de esta alianza de grupos rebeldes "son sirios". El mandatario sirio ha asegurado, no obstante, que el Ejército sirio empleará la fuerza si es necesario para liberar su propio territorio y ha exigido a Estados Unidos que se retire del país árabe.



Al Assad ha asegurado en la misma entrevista que el régimen habría vencido a los "terroristas" en un año si otros países no hubieran apoyado a estos grupos. "Sin ayuda de Estados Unidos, sin una intervención del exterior no habríamos tardado más que un año en resolver la crisis en Siria", ha explicado.



En este sentido, Al Assad ha dicho que con cada ofensiva exitosa y cada región liberada, Siria se acerca al fin del conflicto aunque ha admitido que es "difícil" pronosticar las fechas de la victoria definitiva.



"Nuestros oponentes intentan aplazar nuestra victoria, sobre todo, es Occidente encabezado por Estados Unidos y sus marionetas en Europa y en nuestra región y sus mercenarios en Siria", ha añadido, en referencia a la actuación de Estados Unidos y otros países occidentales en relación a la guerra de Siria.

"EN SIRIA NO HAY TROPAS IRANÍES", SOLO HAY OFICIALES IRANÍES



El presidente sirio ha asegurado también que en su país no hay desplegadas tropas iraníes y sí únicamente mandos militares de la República Islámica. "En nuestro territorio no hay tropas iraníes", ha asegurado, antes de añadir que si las hubiera, no lo habría "ocultado".



Al Assad ha asegurado que en el país árabe hay oficiales iraníes que "prestan asistencia al Ejército sirio". "La mentira de Israel se ve más claramente con el siguiente hecho: hace unas semanas, la Fuerza Aérea israelí efectuó ataques aéreos contra nuestro territorio, se afirmaba que el blanco eran bases militares y campamentos iraníes. Sin embargo entre los muertos y heridos hubo decenas de sirios y ningún iraní. Así que todas estas declaraciones son mentira", ha dicho.



Por otro lado, el mandatario sirio ha resaltado el papel de Rusia en la guerra y ha asegurado que la sabiduría de sus dirigentes ha permitido evitar un conflicto directo con las fuerzas de Estados Unidos.



"Estábamos muy cerca de un posible conflicto directo entre las fuerzas de Rusia y EEUU, pero por fortuna se logró evitarlo", ha dicho, antes de señalar que el conflicto se evitó "gracias a la sabiduría de los dirigentes rusos y no de los estadounidenses".

