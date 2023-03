Fernando Álvarez Urdangarin: “Es toda una comodidad levantarte y tener ya el Diario en tu casa”

En los primeros compases mañaneros, el periódico no puede faltar. Y no falta. “Para las 7 de la mañana ya solemos tener el Diario en el buzón. Lo leemos sobre todo a primera hora, aunque luego nos acompaña a lo largo de todo el día”. Así lo asegura Fernando Álvarez Urdangarin. Natural de Mendaza y de 63 años de edad, es vecino de Mendavia, localidad natal su mujer, Mª José Martínez de Espronceda Aramendia, de 60 años. En esta población de Tierra Estella ambos pusieron en marcha allá por 1984 una carnicería en la planta baja de su hogar, y al año siguiente se casaron. Además de compartir negocio y vida, son padres de dos hijos. Constan como suscriptores de Diario de Navarra desde el año 1997. “Antes también lo comprábamos, pero lo cierto es que es toda una comodidad levantarte y tenerlo ya en casa”, afirman.

“En el día a día lo puedes acabar mirando más o menos, pero si por cualquier razón no lo tienes, lo echas en falta”, apunta Fernando Álvarez. En su caso, suele consultar el periódico por la mañana, antes de abrir la carnicería, o por la tarde. “Aunque me repaso todo, lo que más me gusta es la sección de la Merindad de Estella, por ver qué sucede en otros pueblos cercanos, y también la de deportes. Entre otras cosas, las páginas de pelota. En mi pueblo teníamos de chavales mucha costumbre de jugar en el frontón y se me ha quedado la afición. Como zaguero, ahora me gusta mucho Zabaleta, y como delantero, Ezkurdia”, opina.

Por su parte, Mª José Martínez de Espronceda suele leer el periódico desayunando. “Lo que más miro son las páginas de Tierra Estella, pero también un poco de todo: los sucesos, temas de educación y colegios (estudió Magisterio), las esquelas y obituarios, las cartas del director... Y también en el tema cultural los conciertos y espectáculos del Baluarte, donde trabaja mi hija”, añade.

EMBUTIDOS CASEROS FRENTE A INTERNET

Cuando en alguna sección del periódico se ofrecen noticias vinculadas al mundo comercial, inmediatamente captan la atención de estos asiduos lectores de Diario de Navarra. “Leemos sobre nuevas aperturas, premios, cierres por falta de relevo generacional, etc. Y confirmamos que el comercio local está fastidiado. La vida ha cambiado mucho y ahora puedes comprar de todo por internet, hasta la carne”, lamenta Fernando Álvarez, quien evoca cómo en su primera etapa como carnicero recorría las fincas de ganaderos conocidos, elegía los animales que le gustaban, regateaba su compra y los llevaba al matadero para elaborar sus productos a la venta. “Todo eso me encantaba, y nos daba la opción de diferenciarnos. Ahora somos un vendedor más, con poco margen de maniobra. Cerraron los mataderos y apenas nos queda esperar a que nos manden los pedidos”, explica.

En la carnicería reciben carne de ternera desde Pamplona, de cerdo desde Logroño, de cordero desde Estella... “Lo que nos gusta más, apostamos por ello”. Elaboran asimismo embutidos propios de todo tipo: chorizo, salchichón, txistorra, salchicha... “Lleva su tiempo, pero son más caseros y productos que tienen buena salida”, apunta por su parte Mª José Martínez de Espronceda.

Su pueblo, Mendavia, suele aparecer en las páginas del periódico “principalmente por actividades y fiestas vinculadas a productos de la zona”. “Englobamos ni más ni menos que a once denominaciones de origen”, destacan. Y Diario de Navarra les aporta en el día a día “la opción de estar informados de muchas cosas”. “A veces te saltan noticias en el móvil o el Facebook, pero nos gusta más leerlas en papel, sin duda”, afirman.

Valoran su pertenencia al club del suscriptor, si bien “todavía” no han sido ganadores de ningún sorteo. También la existencia de la figura de los beneficiarios, lo que les permite compartir sus ventajas y, por ejemplo, que su hijo disfrute de un ahorro de 50 euros en el abono de Osasuna.