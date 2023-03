Marcos Ciervide Liberal: “Conservo las noticias que me interesan desde hace más de 30 años”

El periódico es parte importante de su vida. Tanto, que atesora cientos y cientos de páginas originales de Diario de Navarra con noticias y reportajes que hacen referencia tanto a su propio trabajo como a sus aficiones más relevantes, así como a su localidad natal, Tafalla, donde sigue residiendo.

Una labor de recopilación que comenzó “hace más de 30 años” y que todavía mantiene activa. “Lo que me gusta, lo conservo. Entre lo último, la noticia del nuevo parque de bomberos que se va a construir en Tafalla”. Así lo asegura Marcos Ciervide Liberal, de 60 años y suscriptor del Diario desde el año 2010, aunque lector de toda la vida.

“Preservo noticias muy variadas que me interesan. Por ejemplo, y como aficionado taurino que soy, además de que me gustan los caballos de montura, tengo reportajes de cuando empezaba en el rejoneo el estellés Pablo Hermoso de Mendoza, cuando no era tan bueno como ahora. También se iniciaba entonces el tafallés Óscar Lorente, pero no tuvo tanta fortuna”, evoca Ciervide, que cuenta asimismo en su colección con noticias taurinas de los Sanfermines o de Tafalla.

“Siempre que puedo, sigo estas ferias en directo, y también otras como las de Tudela o Estella, y luego repaso todas las crónicas. Por Tafalla han venido toreros muy importantes. En el centenario de la plaza, por ejemplo, estuvieron mano a mano El Niño de la Capea y Ortega Cano. Era 1988. Lo recuerdo bien, yo estaba de alguacilillo en la plaza”, apunta quien hoy destaca entre los matadores más de su gusto a Roca Rey, “un tipo frío y constante”, a El Juli, “un torero cumplidor”, y a Morante de la Puebla “siempre que no tire la toalla nada más empezar, como ha hecho muchas veces”.

UNA MADRE DE ALTOS VUELOS

Marcos Ciervide, casado y padre de tres hijos, fundó hace 35 años una empresa de demoliciones y excavaciones que alcanza, hoy, la docena de trabajadores. “También guardo todas aquellas noticias sobre obras en las que participamos, se nos cite o no. Recuerdo una que tuvo cierta polémica, pues hubo okupas y desalojos: el derribo del cuartel de soldados de Estella. Ahora, más recientemente, ha salido otra de la escuela infantil 0-3 de Murieta, que acaba de abrir con 11 críos y da vida al pueblo y la zona. Una buena noticia, tanto que se habla de la España vaciada”, cree.

En su juventud, Diario de Navarra estaba presente ya en casa de sus padres. “Mi madre, Conchita Liberal, lo sigue leyendo a sus 91 años. Y ha salido alguna vez como protagonista en noticias, como cuando montó con más de 80 años en globo aerostático y voló sobre Pamplona, o cuando protagonizó una exposición de trabajos de pintura y costura al cumplir 90 en la casa de cultura”, asegura.

Como persona inquieta que es, para las 5.30 o 6 de la mañana ya está despierto y en pie. “Y para esas horas salgo al jardín de casa y ahí está Diario de Navarra, así que ya le puedo echar un ojo con el desayuno”, explica. “Antes iba a por él a la panadería, pero no soy de tomar café, así que era un poco tonto ir allí solo a por el periódico, así que me suscribí, más cómodo”, destaca. “Me lo leo más a gusto en papel que en la tablet, la verdad. Por la mañana, más los titulares y las noticias por encima. Y ya por la noche, si no vence el sueño, todo más a fondo”.

Ciervide pone el foco especialmente en noticias de la Zona Media, las más cercanas. “No estaría de más reforzar estas informaciones locales, las más próximas a los vecinos de cada zona y que no encuentras en otra parte”, considera. No se pierde la tira de Oroz (“es auténtico, la clava a diario”), y también dedica tiempo a leer informaciones del agro. “En la familia tenemos campo, antes de secano (cereal) y ahora de regadío (hortalizas) gracias al agua del Canal de Navarra. Costó que llegara y, por lo que leo, va a costar terminarlo. Pero ha sido un proyecto grande para Navarra y para el auge de las conserveras”, señala.