La inmunidad de grupo va a requerir no menos del 90 por ciento de la población vacunada Ya no basta con el 70 por ciento de la población vacunada, que ya tiene Asturias y casi Galicia y Extremadura para lograr la tan ansiada inmunidad de grupo. No. No con el imperio de la contagiosa variante Delta. Los expertos sitúan ahora ese porcentaje de población vacunada entre el 82 y el 90 por ciento. Y no importa no lograr esa inmunidad de grupo en agosto, porque la cantidad de dosis puestas, el número de personas que ya han completado pauta, casi 63 por ciento, ya supone un escenario favorable al control de transmisión del virus. Según algunos expertos vacunar a los mayores de 12 años va a desviar la posibilidad de infección a los que aún no están vacunados, entre ellos, los niños. Pero aún no hay vacuna pediátrica, Pfizer aún la ensaya. Cuando se apruebe, se decidirá si se vacuna por debajo de 11 años de forma generalizada, para alcanzar la inmunidad de grupo, o de forma selectiva, solo para aquellos menores vulnerables.