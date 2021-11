ATLAS

Mariah Carey vuelve por Navidad No hay Navidad sin su villancico de Mariah Carey, la reina de estas fiestas. Ha vuelto con una balada de gospel navideño llamada "Fall in Love at Christmas". Este año une su voz a la de la estrella del pop Khalid y al artista de gospel Kirk Franklin. Juntos entran un año más en nuestras casas para desearnos felices fiestas.