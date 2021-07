ATLAS

Key West (Florida) celebra su particular San Fermín para honrar a Hemingway y a las carreras de toros Aunque los Sanfermines no se han celebrado este año en Pamplona, en España, debido a la pandemia de Covid-19, el coronavirus no ha impedido que en Key West, en Florida, Estados Unidos, se organice su evento anual que parodia los encierros. Con cientos de hombres vistiendo como el escritor y periodista estadounidense Ernest Hemingway y desfilando por la calle con toros fabricados para el evento. Con este desfile honran al ganador del Premio Pulitzer y conmemoran las carreras de toros de San Fermín, reflejadas en su novela de 1.926 ‘The Sun Also Rises’, traducida en España como ‘Fiesta’. Un concurso de imitaciones de Hemingway con barbas blancas, boinas rojas y 137 hombres reunidos frente al Sloppy Joe’s Bar, el lugar favorito del escritor en sus últimos años. Portando banderas de España y disfrutando de un día de celebración, que el año pasado se canceló debido a la pandemia de Covid-19.