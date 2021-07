Atlas

Los brasileños disfrutan de una rarísima nevada que ha cubierto de blanco el sur del país Una rarísima nevada cubrió de blanco los coches, calles y las autopistas del estado de Rio do Sul, al sur de Brasil. "A mis 62 años nunca había visto la nieve", dice un vecino de Cambara Do Sul. "Está fría" añade una pequeña. El espectáculo sacó a la calle a locales y turistas, que no perdieron la oportunidad para sacar fotos de la inusitada estampa o para construir un muñeco de nieve. Los copos cayeron sobre una treintena de municipalidades del estado. "Merece la pena el frío, es maravilloso", dice una vecina, que salió, como muchos otros, a disfrutar del extraño fenomeno natural