Robinson: "No he perdonado a Osasuna lo que le hicieron a mi hijo"

18/02/2018 a las 16:08

El exjugador de Osasuna Michael Robinson y presentador de televisión será el invitado del cierre de la sexta temporada del programa ‘Chester’, de Cuatro, y entre sus confesiones destaca el reconocimiento de que no ha perdonado un episodio que sucedió el 22 de marzo de 1992.

"Cuando volví a El Sadar como comentarista de la Liga para Canal+, pedí al gerente del club si mi hijo, de 7 años, podía saltar al campo con el capitán de Osasuna y su camiseta roja. Cuando el niño estaba en el túnel para salir de la mano de Iñaki Ibáñez, el delegado les separó e impidió a mi hijo saltar. Yo no sé qué diablos hice tan mal para que me tengan tanta manía, para inclusive hacerle eso a mi hijo… A mí pueden machacarme, pueden dejarme cojo, pero hacer eso a un niño de siete años… No he sido capaz de perdonárselo”.

Ese mismo día fue muy accidentado en El Sadar, ya que el periodista José María 'Pipi' Estrada, que por entonces trabajaba en Antena 3 Radio, protagonizó un altercado con los empleados del club ya que no le permitían el acceso al vestuario y terminó siendo reducido por efectivos de la Policía Nacional, y el entrenador del Atlético, Luis Aragonés, le hizo una peineta al árbitro Ansuátegui Roca.

Te recomendamos

PEDRO MARI ZABALZA, INVITADO SORPRESA

En el programa 'Chester', Michael Robinson ha recibido por sorpresa la visita del que fuera su entrenador en Osasuna, Pedro Mari Zabalza, y a quién él conoció -como ha confesado en el programa de esta noche- como "el director del hotel" en el que se alojaba en Pamplona.

Zabalza ha tenido buenas palabras para el jugador británico, le ha agradecido su contribución a la permanencia en su primera temporada en Osasuna y ha entendido que pudiera estar enfadado con el club navarro, si bien ha destacado que considera que tanto el club como la afición sienten "cariño" por él.

Antes de despedirse, Robinson se ha levantado del sofá del programa y ha abrazado al técnico navarro.

Etiquetas Osasuna

Selección DN+