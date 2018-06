El baile de la Era: cinco cosas que debes saber

Las fiestas de San Fermín son, en un porcentaje muy elevado, música. En la calle, en los bares, en las peñas, en los escenarios. Matutina, vespertina, nocturna. A todas horas. Y, por tanto, son también baile. Uno muy conocido y popular es 'La Era'.



1. LA CITA



Todos los días, a las 21.00 horas, la plaza del Castillo se convierte en una pista de baile en la que cientos de personas ejecutan los pasos de 'La Era', formando un círculo al rededor del quiosco. Se trata de una danza que se baila en parejas formando una cadena de dantzaris.



2. EL BAILE DE LA IMITACIÓN



Lo divertido de esta danza es tratar de seguir el baile. Así que, si te echa para atrás el hecho de no conocer los pasos, no te preocupes, los habituales te acogerán sin problemas y tú sólo tienes que tratar de imitar sus movimientos. Ahí está la gracia. En eso consiste.



3. DE DOS EN DOS



Si te animas, sólo necesitas encontrar a alguien que baile contigo porque hay que participar de dos en dos. Cuando las gaitas comienzan a sonar, un miembro de la pareja ofrece el pañuelo al otro y, cogidos formando una cadena, los danzantes dan vueltas a la plaza. Los primeros se paran, levantan su pañuelo formando un arco bajo el que pasan los demás. Y así comienza esta tradicional danza.



4. SEIS COREOGRAFÍAS



El Baile de la Era está compuesto por seis coreografías distintas: la cadena, la animada Jota Vieja, el gracioso Vals, el movido Fandango , las saltarinas Boleras y el bullicioso Correcalles. Suena complicado y lo es, pero el objetivo no es otro que divertirse. Y engancha. Así que, probablemente, repetirás e irás perfeccionando.



5. EN UN LUGAR DE LA ROCHAPEA



Aunque el de Estella es el más conocido, dice la Gran Enciclopedia Navarra que este baile fue muy popular en la Cuenca de Pamplona y que, a principios de siglo, se bailaba en la Plaza de Arriasko, en la Rochapea, con motivo de las fiestas de San Lorenzo, el 10 de agosto.