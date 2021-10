¿Hay azúcar en el pollo asado?

“Un café con leche, por favor, con sacarina.” Esta frase la hemos podido escuchar a menudo en cafeterías. Podríamos pensar que la persona que va a degustar el café presta atención a la cantidad de azúcar que ingiere por motivos de salud. En este caso somos conscientes del azúcar de un café ya que lo añadimos o sustituimos nosotros mismos. Pero ¿sabemos el contenido en azúcar del resto de nuestras comidas? ¿Esperaríamos encontrar azúcar en un pollo asado precocinado? Invito al lector a seguir leyendo para tratar de dar respuesta a esta pregunta.

SIN TIEMPO PARA COCINAR

Hoy en día es muy frecuente encontrarse hogares en que los dos miembros de la pareja trabajan para sostener la economía familiar. El modelo ha cambiado en relación a aquel del siglo XX y ha habido que adaptarse. Uno de los aspectos que se ha visto más afectado es la alimentación, en concreto el origen de nuestras comidas.

A raíz de este cambio, la oferta de comidas precocinadas ha crecido notablemente. Un suculento mercado potencial ha ido apareciendo y las empresas se han puesto manos a la obra.

Como toda actividad empresarial, la industria alimentaria trata de maximizar los beneficios. Y ha llevado a cabo esta labor con, digamos, poca transparencia. De hecho, la periodista británica Joanna Blythman ha dedicado años a tratar de averiguar los entresijos de este mercado y se ha topado, no en pocas ocasiones, con dificultades a la hora de conocer los procesos de las empresas alimentarias.

Hace unos años se hizo público que la industria azucarera estadounidense financió en la década de los 60 una investigación para dilucidar la relación entre las enfermedades cardiovasculares y el consumo de grasa y colesterol, tratando de sacar de la ecuación el consumo de azúcares.

El resultado de esta investigación se publicó en 1967 en la revista New England Journal of Medicine. Curiosamente, en el artículo no se revela el origen de su financiación. Fue en 2016 cuando se publicó otro artículo que ponía de manifiesto que la industria azucarera había estado influyendo el debate científico sobre los riesgos relativos de la ingesta de azúcares durante los últimos 50 años.