Florales, frutales, cítricos, dulces y muy frescos. A diferencia de los olores que protagonizan los meses de bajas temperaturas, con la llegada del calor apetece echarnos al cuerpo fragancias que nos den un toque de frescor con olor a dulce libertad, que nos libere del agobio del calor que nos cubre día a día durante los meses de verano. Así, como ya ha empezado el buen clima y el verano se encuentra a la vuelta de la esquina, igual que ya hemos comenzado a renovar el armario, debemos empezar a cambiar nuestras fragancias. Recomendamos los 5 perfumes más glamourosos, pero muy veraniegos, que se llevarán este verano 2018:

1.- Calvin Klein One. Su olor se encuentra compuesto de notas verdes, piña, papaya y mandarina, creando un aroma muy fresco, que evoca a días cómodos, protagonizados por vaqueros y un look de lo más urbano e informal. Se trata de un perfume perfecto para usar los días más calurosos de verano, ya que refresca mucho, sobre todo para salir los fines de semana con amigos para tomar algo o ir de compras, por ejemplo. Pueden llevarlo tanto adultos como jóvenes, pero se trata de una fragancia más dedicada a las edades de plena juventud.

2.- Gabrielle de Channel. Un perfume que evoca totalmente a la libertad femenina, compuesto por notas de flores blancas como el nardo, jazmín y toques de mandarina, pomelo y grosella, aportando un aroma muy fresco pero cítrico. Es el perfume ideal para las mujeres de cualquier edad este verano, ya que además de evocar libertad para ellas, sigue siendo el perfume femenino más elegante y glamouroso del mercado, muy propio para utilizar en días de diario para acudir al trabajo, por ejemplo.

3.- This is! Express Yourself, de Zadig & Voltaire. La tatuadora neoyorkina Virginia Elwood celebra el 20 aniversario de su Capsule Collection, creando esta nueva fragancia de Zadig & Voltaire, en el que la vainilla y el sándalo se convierten en las notas aromáticas principales del perfume, conformando un olor totalmente dulce. Esta edición tan arty es perfecta para los más jóvenes y las salidas nocturnas de verano a fiestas y festivales.

4.- La Vie est Belle, L'éclat de Lancôme. Se trata de una nueva edición de la tan conocida y demandada La Vie est Belle, pero la diferencia está en que ésta nueva, aunque sigue estando caracterizada por su aroma dulzón y un tanto empalagoso, cuenta con unas notas que le proporcionan un poco frescor para los meses más calurosos del verano.



5.- Flower, de Kenzo. Haciendo un homenaje a las amapolas, este perfume compuesto únicamente por aromas a flores, evoca frescor por doquier. Se trata de una fragancia ideal para los eventos y ocasiones que tienen lugar durante las mañana y tardes veraniegas, ya sea tanto para mujeres adultas como para las más jóvenes.



Estos son sólo cinco de los perfumes más famosos y demandados desde que salieron a la luz en su momento, pero lo cierto es que existen muchos más ideales para complementar conjuntos veraniegos.

