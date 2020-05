Ruta de senderismo desde la Presa de Eugi hasta Iragi

Actualizada 13/05/2020 a las 11:58

Esteribar disfruta, en la cabecera del valle, de unos rincones que para sí quisieran otros. La zona más privilegiada, sin lugar a dudas, es Quinto Real, una impresionante extensión boscosa donde nace el río Arga. Pero además del bosque principal hay otros rincones, otras regatas que ocultan pequeños tesoros paisajísticos.

Aguas abajo del río la presa de Eugi, construida en los años 60, cambió el entorno del pueblo y alteró inevitablemente el discurrir de viejos caminos, de antiguas veredas que quedaron sumergidas bajo la lámina de agua.

El recorrido que presentamos aquí aprovecha los restos de un viejo y tradicional sendero que unía las localidades de Iragi y Eugi. Primero cruzaremos la presa y, después de caminar unos centenares de metros junto a la orilla del embalse, subiremos hasta la modesta cota de Eurtalde, donde se yerguen dos antenas de TV y telefonía móvil.

Descendemos después por la pista que accede a estas instalaciones desde el pueblo de Iragi, al que se puede llegar por carretera desde Urtasun. Desde esta pequeña localidad iniciaremos el regreso hacia la presa. Lo haremos por el sendero citado, que recorre el barranco de Beheitiko Erreka, en medio de un bonito hayedo salpicado de impresionantes castaños. A lo largo del itinerario podemos disfrutar de paisajes muy bellos. En la primera mitad del recorrido tenemos opción de ver, en diferentes perspectivas, el embalse y la localidad de Eugi. Por el sur, desde la cima, a vista de pájaro parece que sobrevolamos Urtasun y las instalaciones de potabilización. Alternamos en breves tramos esta vista panorámica con la del corazón del bosque, los prados de altura junto a Eurtalde… Todo en una excursión apenas fatigosa, sin excesivos desniveles.



EL RECORRIDO



Km 0 – Presa de Eugi (Altitud: 632 m) Podemos dejar el vehículo junto a la carretera, en el lado oriental, aunque también es posible cruzar el dique y aparcar junto al edificio de servicios. De cualquier forma contaremos las distancias desde el lado oriental de la presa (incluimos así la anchura de la misma). Desde el lado occidental empezaremos a caminar hacia el oeste, por la pista que bordea la orilla del embalse y marcha hacia Ezkonberriren Borda (situada en el margen occidental de la cola de la instalación). Pasamos la sirga de cierre para internarnos en el bosque, mezcla de robles y hayas. Conforme avanzamos atisbamos entre el follaje la superficie del agua y, al fondo, la bella estampa de Eugi.



Km 0,60 – A la izquierda se desvía un camino herboso de poco más de un metro de anchura que comienza a ganar altura, primero entre algunos helechos y después entre las hayas. La cuesta se mantiene durante un buen rato. Vamos ascendiendo hacia el oeste, pero después giramos y cambiamos la dirección. Bojes y otras zarzas salpican el bosque, pero no entorpecen el paso.



Km 1,60 – En una zona algo más amplia el camino se bifurca. Por la izquierda, cambiando de orientación. La senda se va degradando y termina por desaparecer.



Km 2,15 – Con la cresta del monte a la derecha, torcemos hacia este lado, hacia el sur, y entre los matorrales, buscamos la parte más alta. No será una travesía muy larga.



Km 2,40 – Pista de acceso a los repetidores. A la izquierda, por terreno casi llano. Puede que sobrepasemos un paso canadiense, y enseguida…



Km 2,65 – Antenas. Desde las cercanías de la más alejada podemos disfrutar del paisaje a nuestros pies. Hacia el norte el embalse y el pueblo de Eugi. Sobre ellos las cimas de Azegi, Iramendi y, más al fondo, la mole de Adi. Al sur Urtasun. Dada la forma de “espolón” del promontorio, podemos tener la impresión de cierta verticalidad sobre el lugar. Retrocedemos ahora por la pista, y pocos metros más allá del paso canadiense podemos intentar, entre el arbolado (algo cerrado), acceder a la cercana cota cimera.



Km 2,80 – (Altitud: 922 m) Eurtalde. Señalada simplemente con un montón de piedras. La vista se abre hacia Urtasun y la planta potabilizadora. Si hemos llegado a este punto, ahora será mucho más agradable descender paralelos a la pista. El terreno del lomo se despeja y vamos pisando hermosos prados salpicados de palomeras, que en breve tramo nos van a conducir hasta el collado de Alorraundi. Si no nos hubiéramos desviado hacia la cima seguiremos la pista.



Km 3,35 – Alorraundi. A partir de aquí la única opción es la pista (a la derecha del lomo) que desciende casi recta en dirección a Iragi. El descenso es cómodo, con suave pendiente. Bajo nosotros queda, a la derecha, la regata por la que circula el camino de regreso.



Km 4,65 – Cementerio de Iragi. Ubicado sobre el pueblo. Al fondo, en la ladera, vemos la línea de la carretera que corona el puerto de Egozkue. Tras varias curvas…



Km 4,80 – Iragi. Pequeña localidad. Concejo de Esteribar que no supera los 25 habitantes. Unas cuantas casas se apiñan alrededor de la iglesia de la Santa Cruz. Girando a la derecha, dejando el templo a este lado, buscamos la salida hacia el norte por una pista amplia. Antes de dejar atrás el último edificio tenemos una casa, a la izquierda, donde elaboran (y podemos comprar si es nuestro gusto) un excelente queso de oveja. Iniciamos descenso hacia una regata. Pronto, a la derecha, un sendero ataja una curva descendiendo rápidamente entre el arbolado. En la zona encontraremos también la tapia y las ruinas del cementerio viejo.



Km 5,25 – Reencontramos la pista, que gira enseguida para cruzar el puente sobre la regata y, de inmediato, llegamos a una bifurcación. Por la derecha. A partir de aquí, siguiendo el camino cubierto de hojarasca, atravesaremos una zona boscosa de gran belleza. Viejos castaños, enormes, sorprenden con su presencia en medio del hayedo. A la derecha llevamos siempre la regata. Después de un largo trecho dejamos a la izquierda una cabaña de chapa y, enseguida…



Km 7,25 – Pista. A la derecha. Estamos desandando el camino inicial. Pronto pasamos junto al desvío del km 0,60.



Km 8,60 – Desembocamos en la presa. Final del recorrido.



DATOS TÉCNICOS



DESNIVEL TOTAL: 270 m

TIPO DE RECORRIDO: ascensión circular

TIEMPO MIDE: 2 h 28 minutos

DISTANCIA TOTAL: 8,600 km

Pistas o equivalente: 4,30 km

Sendas o equivalente: 4,30 km



CALIFICACIÓN MIDE:

MEDIO 2

DESPLAZAMIENTO 2

ITINERARIO 2

ESFUERZO 2

