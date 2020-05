Ruta de senderismo por el antiguo 'Camino de la paja'

13/05/2020 a las 09:54

El Parque Natural del Señorío de Bertiz tiene su cota más elevada en la cima de Aizkolegi. Está ocupada, desde los primeros años del siglo XX, por lo que fue un hermoso palacete modernista, construido por la familia Ciga–Fernández, antiguos propietarios del lugar. Hoy, el edificio está declarado en ruinas y los carteles advierten de la situación, prohibiendo el acceso. Es una pena. No estaría de más la restauración de un caserón como este y su dedicación a observatorio o cualquier otro uso turístico para el disfrute de los paseantes que visitan el lugar. La estructura, abandonada desde la donación de la finca a todos los navarros, allá por el año 1949, parece no haber sido retocada por obra alguna. Sin embargo, todavía se mantiene; en precario estado, pero en pie. El camino-pista que une la cima con el collado de Plazazelai, denominado desde antiguo como “Camino de la paja”, se utilizaba, según cuentan los folletos de información del Parque Natural, para comunicar los vecinos del barrio de Orabidea (enclave baztanés) con el resto del extenso municipio. Para ello contaban con el permiso de paso del propietario del lugar. A la cima solo se puede llegar de forma peatonal. Está prohibida la circulación de vehículos de todo tipo (incluídas bicicletas), y el desnivel (no excesivo, pero suficiente) disuade a los paseantes que no gustan de un mínimo esfuerzo. Desde la misma, en días claros, se divisa incluso la línea del horizonte marino, más allá de las últimas ondulaciones pirenaicas. La excursión resulta muy agradecida. El paseo a través de longevos hayedos, de parajes excelentemente conservados gracias al amor a la naturaleza de los antiguos propietarios, resulta de gran interés y de una belleza exquisita. Para acceder al punto de inicio hemos de tomar la carretera NA-4453 que, desde la salida de Oronoz Mugaire en dirección a Elizondo, nada más salir del túnel, se desvía hacia el norte con la señalización “Orabidea”. El estrecho vial tiene muchas curvas y remonta las laderas de Larrazu. Ya en las faldas septentrionales de Legate nos conducirá hasta Plazazelai (km 8), junto a la pista que se adentra en el Señorío.



EL RECORRIDO



Km 0 – Collado Plazazelai (Altitud: 535 m) – Alambrada límite con el Señorío de Bertiz. Hay una escalerilla y una puerta. Pasamos al interior e iniciamos el camino, protegidos por las hayas desde el primer momento. Hay un panel explicativo en el arranque. Al cabo de 150 metros, se desvía a la izquierda una pista que desciende hacia la entrada del Parque (en Mugaire). Mantenemos la de la derecha. Vamos subiendo por un lomo que sirve de separación, en vertiente, para las regatas de ambos lados. No hay, salvo alguna excepción, repechos muy fuertes. La ascensión es agradecida por la travesía continua de zonas boscosas de gran belleza. Impresionantes ejemplares de haya y árboles caídos en descomposición son frecuentes en el lugar.



Km 1,50 – La pista enlaza con la principal del señorío, que sube de Mugaire recorriendo todo el valle desde el Palacio del Jardín Botánico. Giramos a la derecha y continuamos el ascenso. No hay dudas en los cruces. Todos ellos se encuentran bien señalizados por los responsables del Parque. Enseguida atravesamos un bosque de coníferas y, poco más arriba, si estamos en época invernal (sin hojas en las ramas de las especies caducas), tendremos a la vista, sobre nuestras cabezas, el palacete de Aizkolegi. En una curva hay una desviación que toma a la derecha para iniciar descenso hacia el norte, por un barranco que desagua hacia las cercanías de Etxalar. Sin tener en cuenta este ramal, mantenemos el principal. El camino toma una trayectoria de forma helicoidal, rodeando el promontorio cimero.



Km 2,45 – Un sendero se desvía hacia el oeste. Si quisiéramos, podríamos hacer desde aquí una bonita travesía que, visitando la cima de Azkua, desembocaría en Etxalar. Es una posibilidad diferente, bastante más exigente que la que aquí describimos. Seguimos circunvalando el punto cimero para dejar atrás un pluviómetro del Gobierno de Navarra y terminar desembocando en una cadena que cierra el paso. Al otro lado, una escalinata de hormigón sube hacia el edificio. Los carteles advierten del peligro de ruina.



Km 2,65 (Altitud: 841 m) – Palacio de Aizkolegi. Si nos atrevemos a pasar llegaremos junto a los escalones del acceso principal, donde se repiten las advertencias. Sin necesidad de seguir adelante podemos apreciar, desde aquí, la estructura general del edificio, las formas y molduras originales, la cerámica multicolor de los tejadillos, con sus dibujos y la forja (ahora oxidada) de columnillas, puertas, ventanas… Una mesa con cerámica ofrece información de las cimas que se divisan desde el lugar. Debido a la interposición del edificio los datos de la panorámica corresponden a la orientación sur. El regreso lo realizaremos por el mismo itinerario del ascenso. Hemos de tener, en todo caso, cuidado de no despistarnos cuando volvamos al desvío del camino principal para retomar la pista que nos acercará de nuevo hasta el collado de Plazazelai.



​DESPIECE: PARQUE NATURAL DEL SEÑORÍO DE BERTIZ



El señorío de Bértiz pertenece al término municipal de Bertizarana. Sus límites geográficos son: al norte, el término de Etxalar; al este, Baztán; al oeste, los concejos de Oieregi y Narbarte; y, al sur, el río Bidasoa. Tiene una superficie de 2.052 hectáreas. Fue declarado Parque Natural en 1984 y, en su desarrollo, ha llegado a tener hasta tres planes Rectores de Uso y Gestión. El actual, data del año 2008, y se mantendrá vigente durante un plazo de al menos diez años. En su definición declara el Parque Natural como Zona Especial de Conservación y lo cataloga como Lugar de Importancia Comunitaria, dentro de la Red Natura 2000.



DESTACADOS



DATOS TÉCNICOS



DESNIVEL TOTAL: 264 m DISTANCIA TOTAL: 5,30 km TIEMPO MIDE: 1 h 09



Tipo de recorrido: Ascensión – Ida y vuelta



CALIFICACIÓN MIDE:

MEDIO 2

DESPLAZAM. 2

ITINERARIO 2

ESFUERZO 2



DATOS COMPLETOS DE LA RUTA Y SOPORTE GPS



