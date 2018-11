Actualizada 14/11/2018 a las 06:00

Se va acercando la fecha esperada por millones de españoles durante todo el año. El día 22 de diciembre todo el país se detiene frente a los televisores, para saber si ese día es el que determinará un cambio en su suerte y en su vida, ya que ese día se sortea la “Lotería de Navidad”. Para quienes no están dispuestos a realizar extensas filas en las las tiendas físicas de Loterías y Apuestas del Estado, siempre podrán optar por sitios de ventas de billetes de lotería online.

RECOMENDACIONES PARA COMPRAR ONLINE LOS DÉCIMOS DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD DE FORMA SEGURA

Con el avance de Internet, ya no queda nada que no se venda de manera online. Automóviles, casas, productos de belleza y de higiene personal, forman parte de una shopping abierto las 24 horas, todos los días del año. Y la Lotería de Navidad, no podía quedarse atrás, porque este clásico de fin de año, forma parte de las esperanzas de millones de españoles que desean cambiar su vida a partir de ganar algún premio en el sorteo de la Lotería de Navidad. Hoy es posible comprar Lotería online con absoluta seguridad, pero es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones.

Siempre deben adquirirse los billetes en sitios debidamente autorizados y con su licencia de administración de lotería y se debe constatar que el billete tiene impreso los elementos de verificación, logotipos y códigos. Por otra parte, el sitio al que se accede para realizar la compra del décimo de lotería, debe ser un sitio por https://, o en su defecto que presente la imagen de un candado o de una llave al pie de la página.

La Dirección General de Consumo recomienda a las personas que compren sus billetes de lotería online, que no se dejen engañar por correos falsos donde se informa que el usuario es un ganador y reclama abonar ciertas tasas para acceder a cobrar el premio.

Otro de los consejos donde la Dirección de Consumo hace fundamental hincapié es en la conservación del billete, ya que de encontrarse muy deteriorado, las autoridades de Loterías y Apuestas del Estado deberán analizar su autenticidad y procedencia.

OTRAS CUESTIONES A TENER EN CUENTA AL COMPRAR LOTERÍA ONLINE

LoteriasReunidas.es recomienda tener en cuenta que los sitios a los que los usuarios accedan para comprar sus boletos, estén debidamente registrados en la web de Loterías y Apuestas del estado, ya que de esta manera, se pueden evitar posibles fraudes. Una página web segura para la compra del boleto de lotería de navidad, siempre comenzará con https://, y no contará con errores ortográficos o gramaticales. El décimo comprado siempre será legítimo mientras lleve el sello de la entidad correspondiente.

La fecha clave está cerca y muchos corazones españoles ansían con vehemencia ser los afortunados en esta ruleta donde los números pueden cambiar drásticamente la vida de una persona.

Sin embargo, más allá de la emoción de sentirse ganadores, siempre es importante recordar algunas cuestiones como:

- En el caso de resultar ganador, no transformarse en un comprador compulsivo. Existen cientos de casos de ganadores del Gordo de Navidad, que por falta de experiencia o de autocontrol, han terminado en la ruina, o por lo menos casi donde empezaron en el momento de ganar el premio.

- La discreción es buena consejera en estos momentos, es importante no realizar alarde del premio, para evitar que se presenten estafadores ofreciendo oportunidades únicas de negocio. Por otra parte, siempre se recomienda cobrar el premio en entidades que no se encuentren localizadas cerca del domicilio del afortunado.

La Navidad viene llegando y con ella las esperanzas de un futuro mejor se renuevan. Comprar boletos de lotería online es una de las maneras mediante la cual los españoles plantan cara a un futuro, sonrientes y esperanzados.

