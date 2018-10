04/10/2018 a las 06:00

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación están afianzadas en nuestra sociedad desde hace años. Gracias a ellas, Internet se ha convertido en una herramienta imprescindible para muchas de nuestras tareas y actividades del día a día. Podemos hacer casi cualquier cosa que nos imaginemos a través de la red, destacando sobre todo búsquedas sencillas en directorios online. Por ejemplo, si necesitamos encontrar una farmacia en Navarra podemos acudir a Páginas Amarillas y ver cuáles son las más cercanas a nosotros.





Este tipo de plataformas son muy completas. Se trata de herramientas que resultan de gran utilidad, ya que nos permiten buscar ciertos productos o servicios determinados de una forma rápida, sencilla y muy eficaz. Además, no solo son aptas para las búsquedas que pueda realizar un particular, sino también para que las empresas puedan anunciar su negocio y, así, hacerlo más accesible. Tener presencia en estos portales significará tener impacto en el target, es decir, en el público objetivo. Esto dará visibilidad a la compañía en cuestión y acercará la misma a los usuarios interesados. Es importante aprovechar la ventaja que ofrecen estos directorios, porque permite a las empresas destacar frente a otras de la competencia.





Asimismo, los directorios son útiles a la hora de optimizar el posicionamiento SEO, ya que es básico que nuestro negocio aparezca entre uno de los primeros resultados de las búsquedas, por delante de cualquier rival o competidor. Se recomienda que una vez se haya incluido una empresa en el directorio, la misma presente información llamativa y elementos visuales que ayuden a los clientes a fijarse más en dicho anuncio. De esta manera, si una persona está buscando lavanderías en Navarra y encuentra un total de diez, optará por llamar a aquella que más le llame la atención y cuya información esté más completa.



También es posible que algunos de los usuarios no realicen búsquedas desconocidas, es decir, sobre un tema en general (por ejemplo, 'floristerías en Navarra'), sino que vayan a buscar una floristería en concreto que ya conocen, buscando un teléfono de contacto, una dirección u otra información que pueda estar disponible. En caso de que se realice una búsqueda de este tipo, pero no se encuentre el negocio, se puede transmitir una imagen negativa al cliente, que pueda incluso hacer pensar que la empresa ha cesado su actividad.





En Páginas Amarillas se pueden encontrar empresas de muchos áreas, ordenados por orden alfabético. Aquí se aportan algunos ejemplos:



- Banca: Caja de ahorros, Entidad bancaria, Créditos, Hipotecas

- Belleza y estética: Tatuajes, Cirugía estética, Peluquería

- Coches: Concesionario, Coches usados, Coches nuevos

- Construcción: Constructoras, Aire acondicionado, Grúas construcción

- Deportes: Spa, Fitness, Piscinas

- Despachos: Financieras, Bufete, Notaría

- Empresas de transportes: Agencia de transporte, Taxis, Transporte de mercancía

- Enseñanza: Academias de oposiciones, Colegios públicos

- Hogar: Pintores, Decoración, Electrodomésticos, Sillas, Reformas

- Hotel: Apartahotel, Casa rural, Hostal

- Informática: Electrónica, Portátiles, Ordenadores

- Jardinería: Flores, Viveros, Jardineros

- Muebles: Armarios, Muebles de cocina, Muebles de oficina

- Ocio: Espectáculos, Balnearios, Organización de fiestas

- Pisos: Agencia inmobiliaria, Mudanzas, Promociones inmobiliarias

- Profesionales: Cerrajeros, Detectives, Traductor jurado

- Publicidad: Agencias de publicidad, Marketing directo, Rótulos

- Restaurantes: Cocina internacional, Restaurante italiano, Restaurante japonés

- Salud: Clínicas, Mutuas, Sanidad

- Seguridad: Alarmas, Cajas fuertes, Sistemas de seguridad

- Seguros: Seguro médico, Seguros de vida, Seguros de coche

- Servicios a empresas: Limpieza, Material de oficina, Ropa de trabajo

- Viajes: Agencias de viaje, Turismo rural, Alquiler de coches





Toda esta información será muy útil para todas aquellas personas que se acaben de mudar y no conozcan nada por la zona en la que viven en ese momento o para aquellas que estén de vacaciones en alguna ciudad que no conozcan y se informen acerca de transporte, restauración, compras u otros servicios en dicha zona. En caso de que no queramos buscar un negocio en concreto, sino los servicios disponibles de una ciudad completa, también se dividen los resultados en ciudades, por supuesto, en orden alfabético.





Las ventajas para un particular están ya más que claras, pero es aún más útil para las empresas, ya que permiten conocer a la competencia a través de los anuncios de la misma e intentar destacar frente a ella, mejorando todo aquello que se pueda ver como más atractivo a primera vista para los clientes. Además, una empresa, sea cual sea su negocio, suele necesitar contactos y proveedores, por lo que puede ser provechoso utilizar un directorio online para encontrarlos. Se pueden buscar por cercanía o cualquier otra característica, dependiendo de las necesidades de cada compañía.





Antiguamente, las Páginas Amarillas se entregaban impresas como catálogo puerta a puerta y de esta forma todo el mundo podía acceder a ellas en su domicilio, pero muchas veces se perdían o rompían. Por ello, el hecho de que este directorio se haya convertido en online permite que podamos buscar lo que necesitemos desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento.

