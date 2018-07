En el año 2014 se calculaba que se habían vendido 10 millones de unidades en todo el mundo del primer robot aspirador que se estrenó en el mercado, el robot aspirador Roomba. Había salido al mercado en 2002 y fue todo un hallazgo que revolucionó la limpieza de suelos, ya que la hace con gran precisión, sobretodo en los lugares donde hay mascotas. Desde entonces sus prestaciones no han hecho más que crecer, pero hay vida más allá de Roomba, sobretodo teniendo en cuenta que este vende su marca y los precios pueden ser desorbitados para los bolsillos más humildes.

Un robot aspirador barato se puede encontrar en el mercado sin tener que renunciar a que haga bien su trabajo. En primer lugar quienes quieran contar con uno se deben de preguntar qué uso van a darle, ya que no es lo mismo usarlo a diario, hacerlo una vez por semana o simplemente en las limpiezas generales de cada cambio de estación. En función de estas premisas se puede encontrar el robot aspirador que más se avenga a las necesidades de cada cual.

La calidad de la limpieza, el ahorro energético y el tiempo que se gana contando con estos robots son premisas que los hacen muy necesarios para la vida diaria. Decidir qué modelo comprar puede ser complicado pero las páginas comparativas de confianza acortan el camino y exponen los más competentes y sus funciones. Los precios oscilan mucho, ya que se pueden encontrar por menos de 100 euros y hasta superando los 1.000 euros.

Un repaso a los modelos que obtienen una mejor relación calidad-precio del mercado

De entre los más equilibrados del mercado están el Roomba 772 que no llega a los 400 euros y es uno de los modelos más adquiridos a través de las tiendas online que cuenta con precios más baratos sobre el producto final, porque es capaz de mantener limpio un lugar con moqueta, parquet y baldosas, pasando de una ambiente a otro sin tener que cambiar sus funciones, para pasar a cargarse al acabar su tarea.

El modelo Conga Excellence es el más vendido en Amazon y no llega a los 200 euros. Los testimonios de los que lo tienen son buenos, y si bien no tiene las prestaciones de un Roomba, cumple perfectamente su cometido. De hecho esta marca valenciana está revolucionando el sector ofreciendo este tipo de artículos a buen precio y competentes. Este aspirador en concreto además de barrer también friega el suelo y el único inconveniente con el que nos podemos topar al tratar de adquirirlo es que el stock se haya terminado enseguida porque son muchos los que esperan las novedades de esta empresa de robots aspiradores.

Los expertos afirman que la limpieza que se consigue de cada robot es proporcional a su precio, pero esto no es siempre así, por eso vale tener en cuenta las páginas comparativas antes de comprar uno y no tener una sorpresa. Estas páginas analizan cada producto al detalle.

¿Cuales son tus prioridades en la limpieza del hogar? Una nueva forma de limpiar hogares e instalaciones

Cada usuario sabe cuales son las funciones que más va a usar, porque mientras unos quieren que el aspirador vuelva a la base de recarga, otros prefieren que cuenten con filtros de limpieza legislados que consiguen atrapar el mayor número de partículas y dejar limpio el aire, mientras que otros considerarán si se puede actualizar el software o si es posible darle órdenes a través del teléfono móvil.

Una nueva forma de limpiar la casa y las instalaciones ha llegado y lejos están quedando las prácticas más antiguas como la fregona o la escoba. Ya no es necesario viciar el aire al hacerlo. Y lo que es más importante, ya no es necesario que estemos en casa para hacerlo. Y es que la robótica no ha hecho sino empezar a asomar.

