¿Asesoramiento o venta? la importancia de una correduría de seguros

Cada día cobra más importancia contar con asesores independientes que nos ayuden a entender cuáles son nuestros riesgos y cómo cubrirlos de la mejor forma posible. Es decir, que nos ayuden a contratar nuestros seguros. Sin olvidarnos de que las pólizas que contratemos nos cuesten lo menos posible. Pero siempre contando con las coberturas y garantias que realmente necesitamos.

Y esto no resulta ser fácil ya que según sea el canal de venta de seguros que elijamos puede no ayudarnos a cumplir con nuestras expectativas.

Si elegimos mirar por internet, lo más probable es que busquemos el precio más bajo pero será difícil que consigamos acceder a toda la información que necesitamos para tomar una buena decisión y además habrá carencias a la hora de entender las diferencias entre unas ofertas y otras. Lo del mejor precio puede no ser cierto, y a veces resultar muy caro.

En otros casos, en una entidad bancaria y ya con atención personal puede ocurrir que la persona que tenemos enfrente no tenga los mismos objetivos que nosotros. La falta de preparación unida a su necesidad de hacer un número de pólizas determinado y a la presión a la que está sometido para llegar a sus objetivos puede que le distancien de nuestros intereses. Puede que su opción de oferta quede solamente en una y por lo tanto no podamos beneficiarnos de una buena comparativa. Si a esto unimos que podemos sentirnos presionados para contratar determinados seguros para mejorar otros productos, la cosa no parece que vaya a tener un buen final feliz.

Las grandes compañías dominan el sistema de comercialización de los seguros en España . Casi todos los intervinientes en la venta de seguros, de una manera u otra, tienen comprometida su vinculación a una compañía de seguros y por tanto no podrán ser todo lo objetivos e independientes que se puede llegar a ser.

Hay que decir también que hay compañías de seguros que apuestan por la mediación propia bien preparada y también por las corredurías de seguros independientes. Filosofía de trabajo que ayuda a mejorar las posibilidades del cliente a acceder a un buen profesional. En este caso pasamos de venta a asesoramiento. Dos formas muy diferentes de atender a un cliente.

Desde la independencia de los corredores de seguros podremos acceder a profesionales del sector preparados y experimentados que nos asesorarán qué es realmente lo que tenemos que asegurar, cómo hacerlo y dónde lo podemos contratar mejor. Entre otras virtudes y desde su total independencia y compromiso de defender el interés del cliente, cuentan con la posibilidad de recomendarnos contratar nuestros seguros con varias compañías aseguradoras llegando a la mejor solución para el cliente. Sorprendentemente este servicio no supone un sobre coste, al contrario nos ahorraremos tiempo y dinero accediendo a un servicio continuo de asesoramiento profesional desde el momento de la contratación pasando por lo siniestros y todo la concerniente a los seguros que necesitemos. No nos olvidemos de que también será nuestro único punto de consulta y desde el que nos atenderán. Nos conocerán y ayudarán en todo lo necesario .

En nosotros está la posibilidad de elegir quién nos va a vender o quién nos va a asesorar a la hora de contratar los seguros.