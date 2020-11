Actualizada 23/11/2020 a las 10:24

De una forma errónea tildamos nuestro sistema de “sanidad gratuita” cuando el mayor gasto que realizamos los españoles es en salud. Pero lo que pasa es que lo realizamos de forma indirecta a través de nuestros impuestos.

Gratuito es aquello que no hemos de pagar, y la sanidad pública no es algo que salga gratis. La pagamos entre todos los contribuyentes.

Este no es el único coste que debemos de pagar en salud. Según la “Encuesta de Presupuestos Familiares” estima en unos 24.000 millones de euros el valor del gasto de salud que los particulares pagamos directamente de nuestros bolsillos.

Es verdad que el 30% de esta cantidad es la destinada a seguros privados de salud. Pero hay más cosas.

El gasto farmacéutico particular, esto es, aquella vez que vamos a la farmacia a comprar medicinas no recetadas o no cubiertas por el Sistema Público, genera una factura de 12 millones de euros diarios, lo cual lo convierte en el segundo gran componente del gasto en salud privado después del propio seguro. Le siguen las gafas, que vienen a costar unos 9,6 millones de euros diarios; los audífonos, por su parte, comportan una factura más llevadera: aproximadamente 1,1 millones de euros al día. También destaca la factura del dentista, que importa unos 8,3 millones de euros diarios; aunque en este punto cabe recordar la cada vez mayor penetración del seguro de salud en este terreno con las pólizas dentales. Cada día nos hacemos análisis clínicos pagados a tocateja por valor de unos 280.000 euros. Por último, también cabe destacar que aquéllos que deciden ser atendidos en un hospital a su propio coste pagan una factura de 1,7 millones de euros diarios.

Todo esto viene a demostrar que, por diversas razones, son muchas las ocasiones y situaciones en las que las familias españolas deciden abordar gastos relacionados con la salud por ellas mismas. Quizá muchas más de las que se suele imaginar. Y otra cosa que está clara es que la apelación al seguro de salud, a su capacidad de dar servicio, es la principal decisión en este terreno que toman las familias. El seguro de salud es, en este sentido, la primera opción de las familias que optan por la sanidad privada para cuidarse.

Partidas de gasto en sanidad privada de las familias españolas

Componente %

Seguros de salud 19,22% Productos farmacéuticos 18,55% Gafas graduadas y lentes de contacto. 14,56% Otros aparatos y materiales terapéuticos 14,38% Servicios dentales. 12,53% Médico especialista (ambulatorio) 7,85% Otros servicios paramédicos ambulatorios 6,11% Servicios hospitalarios. 2,58% Audífonos. 1,75% Otros productos médicos. 0,76% Servicios de análisis clínicos y pruebas

diagnósticas 0,43% Servicios de rehabilitación, alquiler de equipo

terapéutico, servicios de ambulancias y

tratamientos termales. 0,37% Productos homeopáticos 0,35% Medicina general y pediatría (ambulatoria). 0,33% Prueba de embarazo y dispositivos anticonceptivos

no orales. 0,14% Reparación de aparatos y materiales terapéuticos. 0,10%

