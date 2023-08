Tosta de tomate con aguacate con vieira y pipas de girasol

Me daba un poco de vergüenza poner una receta tan sencilla, con una mezcla tan simple, pero no me imagino yo al inventor del huevo frito avergonzándose de nada así que aquí estoy con esta invención que tendrá pocos ingredientes pero, queridos ¡Cómo estaba!

INGREDIENTES panes tostados de tomate de Mercadona

vieiras

aguacate

aceite de oliva virgen extra

pipas de girasol Tiempo de preparación

Tiempo de cocción

Dificultad

Tipo de cocina Preparación Paso 1: Lo que más tiempo lleva aquí es hacer las vieiras así que las doramos en una sartén con un poco de aceite de oliva. Hasta que veamos que estás listas por el color. Paso 2: Mientras se hacen sacamos las tostadas de la bolsa y las untamos generosamente en aguacate. En realidad cualquier tostada sirve pero a mí m gustan estas con sabor a tomate y orégano que le van genial a la mezcla. Paso 3: Ponemos encima las vieiras hechas y esparcimos por encima pipas de girasol. Un chorrito de aceite de oliva del rico ¡y a disfrutar!