La receta de alubias con butifarra de Karlos Arguiñano

Mientras tanto, calienta una sartén con tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Pincha las butifarras frescas con la punta de un cuchillo antes de introducirlas en la sartén para que "no se rompan". Cocínalas a fuego medio, "no muy fuerte para que no se nos queden quemadas por fuera y crudas por dentro", explica Arguiñano.