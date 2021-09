Almuercico sanferminero entre pan y pan

Es el almuercico sanferminero de toda la vida pero con un toque chic, el punch que le aporta el huevo trufado. Y ustedes no lo aprecian bien porque la foto está en blanco y negro, pero se asoman unas alpargatas blancas y rojas de esas que ponen los pelos de punta al verlas porque huelen a San Fermín. No a charcos de suciedad, si no a fiestas, a alegría, a paso de peña y a que ya falta menos...

INGREDIENTES 1 pan cabezón (pedirlo con antelación en la panadería porque no siempre tienen)

​1 huevo trufado

​3 lonchas del jamón del rico

​aceite de oliva virgen extra

​tomate frito para untar el pan Tiempo de preparación

Tiempo de cocción

Dificultad

Tipo de cocina casera Preparación Abrimos el pan cabezón un poco más arriba que la mitad, como se ve en la imagen, como haciendo una tapa. Reservamos. Pasamos dos lonchas de jamón vuelta y vuelta en la sartén con un poquito de aceite, que se hagan bien que churruscadas es como más ricas están. Después cortamos la loncha que nos queda en trocitos pequeños y los freímos también. En ese mismo aceite freímos el huevo frito. Que a la esencia de trufa que ya tiene ser le unirá la del jamón serrano. Emplatamos poniendo tomate untando el pan, encima las lonchas de jamón, el huevo frito trufado y encima el tomate con el jamón picado.