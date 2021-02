Tres recetas perfectas para San Valentín

Actualizada 15/02/2021 a las 13:52

Ésta es la demostración de que el amor no entiende de fechas. El domingo fue San Valentín, y aquí estoy yo, el martes siguiente chivándoles tres receta pasionales y románticas con las que sorprender a su amor. Estaba todo pensando, no se crean que ando despistada. Es una campaña destinada a reivindicar la demostración del amor los 365 días del año. Anarquista pura y dura esta Nahum. Y cuando digo su amor me refiero a su pareja, a su amante, pero también a esa amiga genial que siempre está ahí, a su padre, su vecino o su abuela. A quien quieran. La única condición es esa precisamente, que le quieran. Y que no se limiten únicamente a decírselo el día que la sociedad ha decidido en el calendario que celebremos este amor. ¡Todos los días son buen momento para hacerlo! De hecho está más que demostrado que las sorpresas “un día por que sí” gustan todavía más. Y aquí quería yo llegar con estas tres recetas. La primera lleva alcohol, vermú ni más ni menos. Y aceitunas, sinceramente ¡no se me ocurre mejor forma de decir ‘Te quiero’! El carpaccio de gambas no está hecho para todo el mundo, eso es verdad. Y, hombre, romántico, romántico igual no es... Pero una persona que prueba cosas nuevas sin poner cara de estar comiendo limones ya merece una oportunidad extra. Utilicen esta receta como prueba. Las otras dos son postres, bien de chocolate, bien de dulce y corazones, bien de cositas ricas con las que triunfaréis seguro. La gastronomía es un lenguaje universal. Disfruten haciendo la compra, preparando cada plato... imaginando la sonrisa de esa persona cuando lo descubra. Vivan el amor a tope, con todo. Pocas cosas hay mejores. Y, por favor, recuerden que eso de buscar a tu media naranja es una estupidez. Somos naranjas completas aunque nadie nos mande mensajes de buenas noches. Que nadie nos haga pensar lo contrario.

