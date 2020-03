Tres recetas de cuarentena con conservas

Actualizada 24/03/2020 a las 18:03

Lo cierto es que en esta cuarentena que nos está tocando vivir sí se puede hacer la compra. Así que en realidad nuestras rutinas alimenticias no tendrían por que cambiar mucho. También es verdad que cuanto menos salgamos de casa, mejor. Con lo que eso de ir al supermercado todos los días para pasearnos un poco no deberíamos de hacerlo. Aunque nos den ganas. Que nos dan. Por eso yo he decidido aprovechar este arresto domiciliario para renovar mi despensa y mi congelador. Y me he propuesto no comp