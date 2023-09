El alimento que Karlos Arguiñano consume todos los días

Karlos Arguiñano confesó que hay un alimento que no solo no falta en su dieta sino que lo come todos los días, a pesar de los mitos que circulan sobre él. Se trata del huevo, un básico en la cocina para él -y para muchísima gente-. “¡Qué maravilla es el huevo! No creo que haya un día de mi vida en que no haya comido huevo”, aseguraba el televisivo chef. Durante una de sus charletas habituales mientras elaboraba una de sus famosas recetas en el programa ‘Cocina abierta’,, a pesar de los mitos que circulan sobre él. Se trata del huevo, un básico en la cocina para él -y para muchísima gente-., aseguraba el televisivo chef.

Sabedor de la mala fama que atesora este producto consumido en exceso, el cocinero vasco apuntó en su defensa raudo y veloz: “Hace 30 o 40 años decían: '¿Quieres huevos? No, huevos no, que comí la semana pasada'. Joder, la semana pasada... ¡Arguiñano todos los días! No es que vayas a comer 3 o 4 huevos al día, pero un huevito... Me parece un buen alimento".

Y es que el huevo consumido con mesura tiene grandes beneficios: son una estupenda fuente de proteínas de alta calidad, esenciales para el crecimiento y reparación de los tejidos; son una fuente de nutrientes indispensables para la salud cerebral y antioxidantes que ayudan a la buena salud ocular. Por no decir la versatilidad que les caracteriza en la cocina, donde pueden completar casi cualquier receta gracias a su poder saciante.