Karlos Arguiñano, que se ha ha posicionado sobre cuál es la versión de la receta de tortilla de patata que más le gusta y cuál es la que detesta. La tortilla de patata, cuyo origen parece estar relacionado con Navarra , y que se atribuye a José de Tena Godoy y Malfeito, ha vuelto a hacer saltar a las redes al chef, que se ha ha posicionado sobre cuál es la versión de la receta de tortilla de patata que más le gusta y cuál es la que detesta.

"La tortilla sin cebolla es campeona de Europa, pero con cebolla es campeona del mundo. Me gustan todas... menos las que venden envueltas en plástico. ¡Anda! No me digas que después de 6 años en la universidad y dos másters, te compras una tortilla envuelta en plástico. ¡Si tardas 25 minutos! El movimiento se demuestra andando y el cariño cocinando. La gente que no tiene cariño difícilmente va a hacer feliz a nadie", explicó Arguiñano en un programa de la Cadena SER, donde dejó claro que las tortillas precocinadas no son sus favoritas.

Asimismo, durante la entrevista desveló los tres ingredientes que son insustituibles en su cocina: ajo, cebolla y aceite. "Si me los quitan, me voy", aseveró.

RECETA DE ARGUIÑANO PARA ELABORAR TORTILLA DE PATATA

El chef vasco también quiso compartir su fórmula para la elaboración de este plato: la regla 6-3-1. Con esta secuencia de números se refiere a la proporción ideal de patatas, huevo y cebolla que se debe utilizar en la receta. En este sentido, el chef recomienda usar tres patatas de 300 gramos cada una por cada seis huevos, además de una cebolla.

Además, Arguiñano hace hincapié en la necesidad de freír por separado las patatas y la cebolla, ya que así la tortilla tendrá mejor aspecto, textura y sabor.