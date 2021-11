El menú de Navidad de Karlos Arguiñano

"Siempre hay ensaladilla rusa , siempre hay caldo de gallina y siempre hay una verdura. Cardo , normalmente. Luego solemos comer capón asado de casa. Suelen coger 4 kilos cada uno y, como nos juntamos 30-35, solemos asar tres o cuatro. ¡Se me saltan las lágrimas! Con unas patatas asadas...", dijo el cocinero vasco, que no aconseja comprar ni consumir alimentos ultraprocesados peor sí está. "Para hacer un caldo necesitas una gallina, verduras, huesos... y dos horas de cocción. No todo el mundo puede hacerse un caldo natural en casa, que sería lo ideal. Por eso las pastillas son una ayuda muy importante aquí en España", dijo.