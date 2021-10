La opinión de Karlos Arguiñano sobre el chef Dabiz Muñoz

Dabid Muñoz, el mediático chef con tres estrellas Michelin y pareja de Cristina Pedroche, ha recibido recientemente el premio al mejor chef del año en la quinta edición de los premios The Best Chef Awards 2021. Galardón que no ha querido pasar por alto el cocinero vasco Arguiñano, que aprovechó su espacio gastronómico en Antena 3. Cocina abierta, para felicitar al reciente galardonado.

"Hablando de grandes cocineros, a Dabiz Muñoz le han dado este año el premio a mejor cocinero del mundo", comenzó diciendo Arguiñano en el espacio de cocina.

"Un hurra. Ahí no se llega... ahí no se lo dan a cualquiera, eh. No se lo dan a cualquiera", añadió Karlos Arguiñano, que también se acordó de otros cocineros españoles.

"En España tenemos un lote importante de grandísimos cocineros que nos están dando fama mundial. Yo estoy muy orgulloso de todos ellos", sentenció Arguiñano