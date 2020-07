Receta de verano: Camembert al horno

Actualizada 13/07/2020 a las 06:00

Si el queso camembert es delicioso de por sí, si además le añadimos un majado de aceite, ajos y las especias que se nos ocurran y lo fundimos en el horno... el resultado es increíble y delicioso.



INGREDIENTES:

1 caja de queso Camembert entero (no sirve en porciones) de los que vienen en caja de madera.

Opcional: Hierbas aromáticas (orégano, tomillo, romero…), ajo en polvo o frutos secos picados (nueces, almendras…)

aceite de oliva virgen extra.

Yo le eché aceite de oliva, ajos, pimentón y orégano.



ELABORACIÓN:



Paso 1: Precalentamos el horno a 200º con calor arriba y abajo.



Paso 2: En una tacita ponemos aceite de oliva, pimentón, orégamo, unos ajos picados... bueno, eso es lo que le eché yo, podéis añadirle todo lo que queráis, al gusto del consumidor.



Paso 3: Quitamos el papel que envuelve el queso y lo volvemos a poner en la cajita de madera. Pinchamos la superficie con un palillo por varios sitios y ponemos un hilo de aceite de oliva y algún elemento aromatizante.O si me queréis copiar la mezcla con pimentón que hice yo y que estaba deliciosa. Si el queso no tiene caja de madera lo podéis poner también en una cazuelita redonda de barro o de loza.



Paso 4: Horneamos 15 minutos destapado y en la parte media del horno. Vamos viendo cómo se va fundiendo e incluso dorando un poco la base.



Paso 5: Servimos al momento con tostaditas o biscottes para untar, o con palitos de pan. Podemos abrir el queso haciendo unos cortes en el centro como en la foto superior y untar la crema en biscottes.