Dani García apaga sus estrellas durante un año

19/12/2018 a las 06:00

La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¡ay, Dios!', cantaba el borrachito de Pedro Navaja. Daniel García Reinaldo (Marbella, 1975) dio este martes el campanazo del año al anunciar que convertirá su restaurante Dani García en el Hotel Puente Romano de Marbella, recién distinguido con su tercera estrella Michelin el 21 de noviembre, en una especie de hamburguesería de lujo, en una 'steak house' para millonarios. No deja de ser sorprendente toda vez que García se ganó las críticas superlativas del gremio cuando aceptó poner su nombre a una hamburguesa de McDonald's.

Este martes , la página web del grupo Dani García (presente en BiBo Madrid y Marbella, en Lobito de Mar y en un nuevo local que abrirá en el Hotel Four Seasons Canalejas, anunciado ya como el más lujoso de España) seguía ofreciendo su menú degustación a 220. "Cuando se lo comenté a mi madre me dijo que me equivocaba, que estaba loco. Anoche me mandó un mensaje superduro, 'que quién coño me ha engañado para que haga esto'. Le contestaré que me engañó mi corazón, que lo hice solo por eso", manifestó este martes García en la habitual reunión con su equipo antes del servicio de mediodía. Les soltó la bomba apenas 22 días después de conocer la gloria de la tercera estrella en Lisboa. Esta vez en vez de vítores y abrazos hubo muchas caras largas y hasta lágrimas. "Ahora toca reflexionar. Qué más podemos hacer... Nos ha costado veinte años de sufrimientos, de penas, de todo. Lo que hemos hecho aquí no lo vamos a volver a repetir. Aunque queramos jugar a tener tres estrellas por el mundo. No hay nunca una primera vez para una segunda ocasión... ¡Así que nos cargamos esto!", resumió en el encuentro, grabado en directo y que colgó en su web. "Nos quedan 314 días y 202 servicios por delante", les animó. "A partir de ahora que sea lo que Dios quiera; lo seguro es que nos cambiará la vida y que tendremos un objetivo 100.000 veces mayor por delante. ¿Y si no qué es la vida sin un sueño por delante?", resaltó el marbellí.

El anuncio ha sentado como una indigestión en el sector, que clamó por una tercera estrella para la emergente cocina andaluza. Dani García es el niño prodigio de la culinaria sureña, un discípulo aventajado de Martín Berasategui (se formó en Lasarte antes de cumplir los 20 años), que conquistó la primera estrella en el Tragabuches de Ronda (2000) y la segunda en el Calima del Meliá Don Pepe en Marbella (2005) llevando a la alta cocina la variada y gustosa tradición culinaria de Andalucía. Su restaurante marbellí (coto de oligarcas rusos y jet set internacional) se anuncia como cocina con tradición; no faltan junto a sus famosas aceitunas nitro aliñadas, el caviar-puchero andaluz-lengua, el consomé cuajado de paloma torcaz, los andrajos y albóndigas con liebre o el aguacate de Málaga con hierbaluisa. La pregunta es saber qué pasará ahora que ha apagado sus estrellas.

