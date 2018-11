Actualizada 06/11/2018 a las 14:25

En Zazuar, el pueblito castellano de mi vida y de mi corasssón, donde he pasado todos los veranos de mi vida y algunos de los mejores momentos de la historia solo había dos normas. Bendita libertad. Una era no salir de casa a las tres de la tarde porque el sol era tan feroz que corrías el riesgo de morir fulminada por un rayo de Lorenzo. Tengo fama de hiperbólica pero créanme cuando les cuento que he visto cómo se derretía la brea de la carretera y se comía bicicletas. Bueno, quizá solo

