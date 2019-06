Actualizada 05/06/2019 a las 12:36

La mayoría de los padres y madres navarros prefieren para sus hijos carreras de ciencias sociales, como derecho y ADE, frente a las carreras tecnológicas. En concreto, en Navarra el 58,9% de los jóvenes estudian el Bachillerato de sociales, frente al 22% a nivel nacional; mientras que el 9% estudia un bachillerato tecnológico, el 21% en el conjunto del país.



Así se desprende del sondeo Educa 2020, realizado a nivel nacional entre 18.600 entrevistas a padres, madres y tutores, 214 en la Comunidad foral, y elaborado por Educa 2020, Sigmados y Fundación AXA. El estudio se ha presentado este miércoles en una rueda de prensa en la que han participado Javier Taberna, presidente de la Cámara de Comercio; Fernando Jáuregui, presidente de Educa 2020; y Josep Alfonso, director general de la Fundación AXA.

Taberna ha indicado que la encuesta revela que "la orientación de los padres no va orientada a la demanda de trabajo" y ha abogado por tomar medidas, tanto en el sistema educativo como con los padres navarros, para "mejorar la imagen de la Formación Profesional porque es ahí donde tienen el trabajo prácticamente garantizado".

De la misma manera se ha pronunciado Josep Alfonso que ha señalado que "existe un gap importante entre lo que los jóvenes estudian y lo que las empresas están demandando" y ha añadido que la FP "es la asignatura pendiente".



Los datos del estudio revelan que los padres navarros están más satisfechos que con la oferta educativa en la Comunidad foral (78,3%) frente a la media nacional (61%). Igualmente, están más satisfechos con los resultados académicos de sus hijos, el 88,8% frente al 77% de media nacional. Una satisfacción que se extiende a la formación en idiomas ya que el 51,9% la consideran adecuada y el 35,2% muy adecuadas.

En cuanto a la elección del itinerario educativo, los padres utilizan como primera fuente de información internet (69,2%), seguido del tutor (50,9%), otros padre (42%), la familia (31,8%), mientras que solo el 17,9% opta por el orientador del centro. EL 49,6%

CREE QUE LA FP TIENE "MALA IMAGEN"

La encuesta ha analizado también la valoración de la Formación Profesional que, en el caso de Navarra, obtiene una puntuación de 7,34. Sin embargo, el 76,2% de los reconoce que no ha orientado a sus hijos hacia la FP frente a un 20,4% que sí; y el 49,6% considera que la FP tiene "mala imagen".



En este sentido, un 77,7% cree que la FP tiene una "menor consideración social" y el 63% que "solo estudian FP quienes no pueden seguir carreras superiores". Para mejorar la imagen de esta oferta formativa, el 66,6% cree que el Gobierno de Navarra debería promocionarla mejor y un 25,8% que debería tener rango universitario.

TABERNA PIDE UNA MESA DE TRABAJO SOBRE EDUCACIÓN

Para el presidente de la Cámara de Comercio, este sondeo revela que "lo estamos haciendo francamente mal". Taberna ha señalado que en Navarra "donde la industria es 30% del PIB", que se prefieran carreras de ciencias sociales "no tiene mucho sentido". Sobre todo cuando "las mejores ofertas están en las carreras técnicas", ha subrayado.



Por este motivo, ha solicitado una mesa de trabajo con agentes económicos, docentes y políticos para que "pensemos qué es lo que estamos haciendo mal" y ha abogado por "promocionar al máximo la FP a todos los niveles". Taberna también ha llamado a "cambiar la mentalidad" y ha reconocido que "una parte de la culpa es nuestra por mantener la idea de que si no tienes una carrera no estás socialmente reconocido".

El presidente de la Cámara de Comercio ha destacado que sectores como el de la automoción "ahora reclaman un cambio radical en la cualificación de su personal". "Tiene que modificarse la cualificación profesional de una gran mayoría de las plantillas" y "ese reciclaje se hace con la Formación Profesional", ha subrayado.

Por su parte, Josep Alfonso ha abogado por "impulsar la figura del orientador académico", en vista de los resultados del sondeo, mientras que Fernando Jáuregui ha esperado que el nuevo Gobierno central "no cometa el mismo error" que los últimos dos ejecutivos y desligue la figura del ministro de Educación y el portavoz del Gobierno, y que , en su opinión, el responsable de esta cartera "se tiene que dedicar al 100% a ser ministro de Educación".

