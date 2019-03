La psicóloga María Jesús Álava presenta el libro 'Lo mejor de tu vida eres tú'

29/03/2019 a las 11:13

Con casi cuarenta años de experiencia en psicología, María Jesús Álava, autora de estudios de gran éxito como La inutilidad del sufrimiento, nos recuerda que lo mejor de la vida es uno mismo. Esta es la esencia de su libro 'Lo mejor de tu vida eres tú'.

Álava lo presentará este jueves en Pamplona, en el marco de Expofamily mes a mes. Será a las 19.30 horas en la sede de Diario de Navarra, en la calle Zapatería. La asistencia a la presentación es gratuita, previa inscripción en MundoDN.

Según Álava, "confiar y creer en ti, te hará vivir con la plenitud que anhelas, te llenará de sabiduría auténtica; hará que tu vida te pertenezca, que tus ilusiones se cumplan y no te defraudes; que superes tus inseguridades, tus limitaciones, tus dudas, tus contratiempos e incertidumbres".

A su vez, en un libro sin tópicos, la autora resalta como "no somos rehenes de nadie: no nos servirá que nos quieran, si no nos queremos nosotros".

