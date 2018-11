Planes para este fin de semana con mis nietos

Actualizada 16/11/2018 a las 13:54

El del tambor sigue con sus conciertos. Pero me temo que en breve vamos a tener que cambiar porque ha descubierto en Carlos III un chico que toca la batería y cuando salimos a pasear señala que tenemos que ir para allí… No sé si tengo sitio ni ganas para tener una batería en casa… En esta estación del año como en muchas casas, en la mía nos dedicamos a embotar. Me gusta hacerlo, ver la despensa llena y cómo poco a poco se van llevando los botes y se vacía hasta la temporada sigu

Etiquetas Conciliación familiar

Selección DN+