Animan a vestirse de azul por el Día Internacional del Niño

La actriz Millie Bobby Brown se ha unido a los Embajadores de Buena Voluntad de UNICEF Orlando Bloom, Liam Neeson y Lilly Singh, la cantante y compositora Dua Lipa, y los artistas del Blue Man Group, en un nuevo vídeo con motivo del Día Mundial de los Niños, que se celebra el 20 de noviembre.

El vídeo muestra a la estrella de 14 años -que ha cambiado simbólicamente su nombre a Millie Bobby "Blue" para la ocasión- pintandose de azul. Junto a su equipo de jóvenes ayudantes, Millie hace un llamamiento a los demás Embajadores de Buena Voluntad y seguidores de UNICEF para que participen en la campaña de apoyo a los derechos de la infancia, que consiste en vestirse de azul o exhibir el color azul.

"El Día Mundial de los Niños es un día divertido con un mensaje serio", ha explicado Millie Bobby Brown en el video. "Es un día en el que se anima a todos los niños a hablar de lo que les importa, como la educación, los espacios seguros para aprender y jugar, y los entornos positivos. En este día exigimos que el mundo ofrezca un futuro mejor a los niños".



A medida que se desarrolla la historia, los espectadores ven a las estrellas respondiendo a la llamada de Millie mientras llevan a cabo sus ocupaciones cotidianas. Liam Neeson hornea magdalenas azules mientras recrea una escena famosa de su película 'Venganza', Dua Lipa está en el estudio grabando de nuevo la letra de su éxito internacional Be The One para cambiar la palabra rojo por azul, Orlando Bloom está en un plató de cine trabajando bajo su nuevo nombre -Orlando 'Bluem'- y Lilly Singh está en casa haciendo batidos de 'blunicornio'.

El Día Mundial de los Niños se celebrael 20 de noviembre para conmemorar el aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. El objetivo es aumentar la concienciación y la recaudación de fondos en favor de los millones de niños que no reciben una educación y están desprotegidos y desarraigados. Este año, UNICEF pide de nuevo a los dirigentes que se comprometan a hacer realidad los derechos de todos los niños.



"Queremos que la mayor cantidad de gente posible se pinte de azul el 20 de noviembre, ya sea vistiendo de azul o incorporando el azul en su día", dijo Brown. "El Día Mundial de los Niños es el único día del año en que el color azul, relacionado con la melancolía, significa sentirse bien", ha concluido la artista.

