Tres regalos en Amazon para disfrutar de tu mascota

Actualizada 19/02/2021 a las 14:07

El sábado 20 de febrero se celebra el Día Internacional del gato. No se sabe desde cuándo tienen relación con los humanos pero ya en el Antiguo Egipto e incluso en alguna cultura anterior existen documentos que demuestran su domesticación. Los mininos son, junto con los perros, las mascotas más populares en todo el mundo. Por eso hoy dedicamos este reportaje a ellos. A su cuidado y a su recuerdo porque cuando ya no están dejan un vacío enorme. En Amazon podemos encontrar cantidad de productos pensados para ellos. Hemos seleccionado tres: Una mochila para poder llevarnos a nuestros mejores amigos a cualquier sitio, un comedero automático que nos facilitará su cuidado cuando no podemos estar en casa, y un collar con su fotografía para recordarle siempre.

1) Mochila para mascotas. Una idea perfecta para poder llevar a nuestras mascotas a todos lados. El mejor regalo que les podemos hacer, sin duda. Esta mochila es apta tanto para gatos como para perros. Perros pequeños, claro. Las dimensiones de la mochila son de 38 cm x 28 cm x 43 cm. Cuenta con un diseño de malla de ventilación de tres lados para garantizar la circulación de aire, de modo que la mascota además de poder respirar perfectamente puede ir viendo todo lo que tiene alrededor. Además de que la parte de arriba se puede abrir para que se asome. Eso sí, cuenta con una persiana solar para que no le molesten los rayos de sol. Y pensando en el dueño, tanto las correas como los tirantes tienen un acolchado extra grueso para que sus hombros estén más cómodos durante el viaje. La mochila tiene mil accesorios y detalles... La puedes ver en este enlace de Amazon y comprarla por 31,99 euros.

2) Collar personalizado con tu mascota. El recuerdo perfecto. El regalo más entrañable para quien acabe de perder a su mascota .La foto se graba como una imagen en blanco y negro en la parte frontal, y el texto se graba en negro en la parte posterior de la etiqueta (la cantidad de texto determina su tamaño). Es una idea genial para llevar a tu mascota pero también se puede utilizar para grabar paisajes, objetos o retratos de personas. Y es tan sencillo como mandar la imagen que quieras que sea grabada en la página web de la empresa. Todos los detalles en este enlace de Amazon. El collar cuesta 28,99 y no tiene gastos de envío.

3) Comedero automático. Hombre, lo perfecto sería darle la comida a nuestras mascotas nosotros mismos, y aprovechar ese momento para darles bien de mimos. Pero lo cierto es que la segunda mejor opción es este comedero automático en el que se pueden programar hasta seis comidas. Para gatos, que aguantan más tiempo solos en casa, es una gran idea que nos deja más tranquilos a los dueños. Y ojo, que ellos no tendrán caricias pero nos sentirán más cerca porque este dispensador automático de comida tiene una grabadora de voz incorporada y un altavoz para llamar a tus mascotas a comer con un mensaje de 10 segundos de duración. También puedes desactivar el sonido de la grabadora para que tu mascota pueda dormir bien. La capacidad del recipiente de comida es de 13 tazas de alimento seco que puede satisfacer la demanda de alimentación de un perro adulto grande por 3 días y un gato adulto por medio mes. Lo puedes encontrar por 69,99 euros en Amazon.