Si algo no ha cambiado en esta Navidad tan diferente han sido seguro los excesos gastronómicos. Nos hemos reunido con menos gente, pero los caprichos nos los hemos dado igual, turrón, postres, foie... Por eso lo que tampoco va a cambiar en enero van a ser los propósitos de todos los años de cuidarnos más. Este año podemos hacerlo más fácil con el estuche de cocina al vapor de Lekue. Un utensilio de silicona que se va a convertir en imprescindible en nuestra cocina.

El vapor es la opción perfecta si nos queremos cuidar. Y en contra de lo que se puede pensar esta preparación no está reñida con el sabor. Consiste en evitar tanto aceite, tantas frituras y potenciar el sabor del propio alimento, sin enmascararlo con grasas. Cocinándolo al vapor conseguimos mantener intactas sus propiedades y nutrientes. Y eso es casi lo más importante en un régimen en el que buscamos vernos bien pero, sobre todo, estar sanos. No hay cocina saludable que no cuente con uno de estos estuches al vapor entre sus imprescindibles. Al tratarse de silicona es sencillo para limpiar y todavía más fácil de guardar. Los alimentos se cocinan de la mejor forma posible, pero las asas se mantienen frías para poder manejarlo sin problemas. Y además no evitamos lo que más pereza da de cocinar y es mancharlo todo y tener que pasar más tiempo limpiando y recogiendo que comiendo. Este estuche con tapa evita las salpicaduras en el microondas. No hay forma más cómoda y sencilla de cocinar. Tampoco más sana. 23.9 x 12.4 x 5.1 centímetros son las medidas de nuestro nuevo gadget favorito.

Tampoco más económica. Nos evitamos utilizar electrodomésticos más grandes como el horno y nos centramos en el microondas que gasta mucho menos. El ahorro energético es importante. En tiempo también. En estas épocas de prisas esta forma de cocinar de convierte en una gran aliada. Y como es una de las revoluciones de la nueva forma de cuidarse cada vez hay más recetas deliciosas para hacer en el estuche de vapor de Lekue que se puede conseguir por menos de 20 euros en Amazon. Y estamos a tiempo de pedírselo a los Reyes Magos...

