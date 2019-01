Actualizada 18/01/2019 a las 10:23

Han durado poco. Lo que ha tardado en llegar el primer anochecer en la cara oculta de la Luna. Las plantas de algodón que germinaron hace unos días en el interior de la sonda 'Chang'e-4' son ya historia. Cuando el martes China anunció que habían brotado, ya estaban muertas. Porque el domingo, al anochecer en el cráter Von Kármán, que la luz del Sol no volverá a iluminar hasta dentro de diez días, las temperaturas se desplomaron y el interior del contenedor donde habían crecido se congeló. "La vida en el cilindro no sobreviviría a la noche lunar", había adelantado Xie Gengxin, investigador de la Universidad de Chongqing y diseñador del experimento.



La 'Chang'e-4' se convirtió el 3 de enero en la primera nave en aterrizar en la cara oculta de la Luna, siempre invisible desde la Tierra y donde de noche la temperatura puede caer hasta los -170º C. La pequeña sonda disponía en su interior de un cilindro metálico de 19,8 centímetros de altura por 17,3 de diámetro que era una especie de minibiosfera. En él viajaron hasta el satélite semillas de algodón, colza, patata y arabidopsis, así como huevos de mosca de la fruta y levaduras.



Una vez en la Luna, la minibiosfera se activó: la tierra empezó a ser alimentada con agua y nutrientes, y a recibir la luz del Sol. Entonces despertaron las semillas y los huevos que habían permanecido en letargo dos meses, desde los últimos chequeos a los que se sometió la sonda. Al final, en el cráter Von Kármán, a una sexta parte de la gravedad terrestre y bombardeadas por rayos cósmicos, germinaron semillas de algodón. La 'Chang'e-4' mandó a la Tierra más de 170 imágenes y en la última, del 12 de enero, aparecía un brote.



Todo un hito, ya que el establecimiento a medio plazo de un puesto avanzado en la Luna, algo en lo que están trabajando la NASA y la ESA, exigirá que los colonos sean capaces de cultivar sus alimentos, como en 'The martian'. Aunque ya han crecido plantas en la Estación Espacial Internacional (ISS), la Luna es un entorno más complejo, además de estar mucho más lejos. La plataforma orbital se encuentra a unos 400 kilómetros de altura, mientras que el satélite está a una distancia media de 384.000 kilómetros.



La minibiosfera de la 'Chang'e-4' ha costado 1,3 millones de euros y estaba diseñada para mantener su interior a entre 1º C y 30º C, según el diario 'South China Morning Post'. La sonda china entró en letargo con la llegada de la noche lunar -despertará en el próximo amanecer- y, al no contar el contenedor metálico con ningún tipo de batería, su contenido se congeló. Así que la Luna vuelve a ser un mundo muerto.

