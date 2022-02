Soñar no es una pérdida de tiempo

Mientras dormimos atravesamos varias fases que pueden sintetizarse en dos tipos. Unas de sueño profundo, cuando el cerebro descansa con una tasa metabólica muy baja, momento en que el cuerpo apenas se mueve porque no recibe órdenes. Y otras con gran actividad cerebral, en las que se sueña, llamadas fases REM –del inglés Rapid Eye Movement– debido a que en ellas los ojos se mueven a gran velocidad sin que sepamos por qué.

En estas fases REM permanecemos paralizados casi por completo por la inhibición de las neuronas motoras del tronco del encéfalo, un mecanismo que evita que nos hagamos daño traduciendo los sueños en movimientos.

No obstante, nada de esto explica los sueños en sí, su escenificación y narrativa.

LOS SUEÑOS TIENEN SENTIDO, AUNQUE A VECES NO LO PAREZCA

Porque los sueños no son meras representaciones aleatorias. Es más, suelen tener cierta estructura y pueden repetirse, por más que soñando nos dejemos llevar por circunstancias fortuitas. Tendemos a pensar lo contrario porque componemos historias juntando sueños con experiencia consciente al despertar. Pero basta reflexionar un poco para comprobar que, aunque podemos recordar un viaje como parte de un sueño, en realidad nunca sabremos qué pasó antes del viaje, ni si teníamos algún plan.

Sigmund Freud fue el primero en proponer una función para los sueños . Según él son intentos por parte del inconsciente para satisfacer y resolver instintos y deseos que no se han resuelto, en particular las fantasías sexuales y agresivas que dejamos en el camino. No iba mal encaminado, con independencia de que el concepto de inconsciente sea discutible. Claro que no disponía del conocimiento neurobiológico actual…