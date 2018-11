Alertan de que comer lechuga romana no es seguro

Actualizada 21/11/2018 a las 12:29

La lechuga romana no es segura para comer, según lo han advertido este martes desde el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE UU (CDC).

Esta advertencia responde a un nuevo brote de enfermedades causadas por un tipo particularmente peligroso de contaminación por E. coli.

Tal y como publican en el Huffington Post, el CDC ha pedido a los consumidores que tiren este producto, a los restaurantes que no la sirvan, a las tiendas que no la vendan y a la gente que no la compre, sea donde sea.

Esta situación se da después de que 32 personas en once estados de EE UU se hayan infectado por el peligroso brote. La enfermedad comenzó en octubre y ha obligado a hospitalizar a 13 personas, de acuerdo con las mismas fuentes.

