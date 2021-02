Escondrijos de la droga: Vísceras de animales, pañales o mascarillas

Actualizada 21/02/2021 a las 11:11

La imaginación de los delincuentes para burlar el cerco policial cada vez más estrecho no tiene límite. Vísceras de animales, sillas de ruedas, pañales y hasta bocadillos y mascarillas son usados para ocultar droga y eludir así el control de las fuerzas de seguridad.



Un ingenio que se ha agudizado durante la pandemia entre los pequeños traficantes, muchos de los cuales han sido pillados 'in fraganti' mientras se saltaban el confinamiento o el toque de queda.*



VÍSCERAS Y PAÑALES DE TAPADERA



El pasado mes de mayo, en plena pandemia, la Guardia Civil localizó en un control de carretera realizado en Diezma (Granada) un cargamento de más de 257 kilos de marihuana oculta bajo vísceras de animales.



La furgoneta, que viajaba en dirección a Puerto Lumbreras, estaba cargada con bidones llenos de intestinos de animales en salazón que no impidió a los agentes localizar bajo ellos la droga.



Los pañales de bebés también parecen un buen escondrijo a juicio de los malhechores. Durante el estado de alarma, un hombre de 20 años y una mujer de 18, de Pozoblanco (Córdoba), fueron interceptados por la Guardia Civil en el vehículo en el que viajaban con un bebé mientras burlaban el confinamiento.



Dijeron a los agentes que habían salido para comprar medicamentos en una farmacia, aportando para ello un parte médico de un centro hospitalario, pero finalmente la mujer admitió que ocultaban droga en el interior del pañal.



También entre ropa de bebé y pañales escondió medio kilo de marihuana un joven de 25 años, consumidor habitual de sustancias estupefacientes, que fue detenido por la Guardia Civil en la localidad madrileña de Villa del Prado mientras viajaba en un vehículo.



Otro elemento propio de niños pequeños, la cuna, es un escondrijo utilizado con el objetivo de pasar desapercibido al control de los agentes. Es lo que debió pensar un supuesto integrante de una de una red de narcos que enviaba droga a Francia en caravanas de vehículos de gama alta que iban a toda velocidad y que ocultaba 187 kilos de hachís bajo la cuna una de su hijo en su casa de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).



BOCADILLO CON SORPRESA



¿Quién va a sospechar de un bocadillo? El pasado mes de noviembre, durante la vigilancia que la policía realiza para prevenir el tráfico de droga en el entorno de los centros escolares, los agentes sorprendieron a una pareja dentro de un coche que tras verles trataron de huir.



Al joven se le requisó un cogollo de marihuana de 0,9 gramos pero la chica solo llevaba en su mano un bocadillo. Uno de los policías se dio cuenta de que en su interior, además del fiambre, había una tableta plastificada con 100 gramos de hachís.



Una inocente bolsa de patatas fritas fue la tapadera de un individuo para ocultar cocaína. Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona observaron que bajaba de un vehículo en la calle Aribau alrededor de las 05:40 horas, con la ciudad en toque de queda, con una bolsa de la compra.



Tras darle el alto y pedirle ver el contenido de la bolsa, encontraron un bote de patatas fritas en cuyo interior había una bolsita con cocaína, por lo que fue detenido.



NARCOMASCARILLAS



Los pequeños traficantes no podían dejar de lado un elemento tan habitual en la pandemia como son las mascarillas para eludir el control policial. Lo hizo un hombre de 52 años, que fue sorprendido el pasado mes de agosto en Orense con nueve bolsitas termoselladas que contenían cocaína y heroína ocultas en su mascarilla y que intentó tragarse cuando iba a ser identificado por los agentes.



En tiempos de pandemia cualquier elemento relacionado con la salud puede ser un escondrijo. Los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre de 58 años por traficar con marihuana escondida en cajas de material sanitario, que llevaba dentro del vehículo de una empresa de transportes acreditado como servicio esencial.



Simular ser parapléjico es otro de los métodos usados por los delincuentes. Así lo hizo un hombre que utilizó el doble fondo en el asiento y el respaldo de una silla de ruedas eléctrica para esconder 10 kilos de cocaína. El sujeto fue detenido a principios de año en el aeropuerto de Barajas tras aterrizar en un vuelo procedente de República Dominicana.