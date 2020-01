Detienen por abusos a la pareja de una niña de 14 años en Valladolid

Actualizada 28/01/2020 a las 08:00

“Entre gitanos nos casamos muy jóvenes, pero tampoco vemos normales esas edades. Son casos muy extraordinarios, puede que se casen niñas de 15 o 16 con otros niños de 15 o 16, pero no con hombres de 27”, explicaron ayer fuentes reconocidas del colectivo gitano de Valladolid. Y es que a lo chocante de toparse con una madre de 14 años se unen, en esta ocasión, dos cuestiones que se dan de bruces con el Código Penal. La menor ya había sido madre un año antes, con solo 13 años, y su pareja, A. C. B., padre de los dos bebés, le dobla la edad. Tiene 27 años. “No fue forzado”, aseguran en todo caso las mismas fuentes. “Estamos en contra de que ocurran estas cosas con esas edades, pero no ha sido forzado porque en ese caso habría llegado a la gente mayor, bien a través de una familia o de la otra”, añaden.



La Policía Nacional detuvo el pasado 23 de enero a A. C. B., de 27 años y con “varias detenciones previas” en su historial delictivo, “como presunto autor de un delito de abusos sexuales”, según una nota oficial. Una semana antes, los agentes habían recibido un aviso desde el Hospital Río Hortega de Valladolid que les comunicaba que una adolescente sin identificar, puesto que había mentido a los sanitarios sobre sus datos personales, incluida su edad, había dado a luz a una niña. La historia se repetía. Al parecer, la misma menor ya había parido un año antes a su primer hijo en el centro hospitalario. Entonces, según recuerda la Policía, “intentó hacerse pasar por su hermana, pero no logró su objetivo y los Servicios Sociales se hicieron cargo de su bebé”. Lo mismo ha ocurrido en este caso, pero con algunos giros de guion más. En su segundo parto, la menor acudió al centro sanitario acompañada de su madre -la abuela del bebé- y de su pareja y padre confeso de los dos recién nacidos. Al acudir los investigadores al hospital supieron que la abuela tenía una “requisitoria de detención en vigor”, por lo que la arrestaron y pusieron a disposición judicial.

Para cuando esta mujer fue puesta en libertad y regresó al hospital, ni su hija, ni el marido de la menor -con el que está casada por el rito gitano, pero sin que exista confirmación legal- ni el bebé estaban ya en la habitación.



La recién nacida, de hecho, se encontraba bajo vigilancia continuada en la unidad de neonatos del centro sanitario. El padre, tras enterarse de que los Servicios Sociales se iban a hacer cargo también de su segunda hija, acudió el pasado 23 de enero a las oficinas de la institución para reclamar la devolución del bebé, lo que le fue negado. Su insistencia propició que se avisase a la Policía Nacional, que se personó en las instalaciones oficiales y terminó por detenerlo por un delito de abuso sexual sobre la madre, su pareja, una menor de 14 años.



Malos precedentes



Y es que el consentimiento no exime de por sí de la comisión del delito. El artículo 183 del Código Penal establece penas de ocho a doce años de prisión para delitos de abusos sexuales “cuando el ataque consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías”, si no media uso de la violencia o la intimidación.



El artículo 183 quarter establece una excepción y exime con condiciones del delito anterior. Prevé que el “consentimiento libre del menor de 16 años excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos, cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez”. Sin embargo, en un precedente muy reciente, cuya sentencia se dictó en julio de 2018 por un tribunal de Vitoria, los jueces consideraron que la diferencia de edad existente en ese caso -26 años él, 14 ella- no permitía considerar que se encontraran “próximos en edad” ni “en grados de madurez”. Lo que no daba pie a la excepción penal y al adulto lo condenaron a diez años de cárcel.



Las citadas fuentes consultadas del colectivo gitano de Valladolid indicaron que intentarán hacer valer en su momento como atenuante que en este caso son un “matrimonio gitano” y que ambos “están juntos”. De hecho, fuentes cercanas a la investigación explicaron que el padre del bebé mostró su incredulidad en Servicios Sociales cuando le explicaron que no podían entregarle a su hija y que esta iría a una familia de acogida.

