Localizado un cuerpo en las marismas de Santoña (Cantabria)

Actualizada 15/01/2020 a las 15:05

El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha localizado a última hora de la mañana de este miércoles un cuerpo en las marismas de Santoña que aún no ha podido ser rescatado ni por tanto identificado.



Hasta que no se produzca el rescate y se recupere el cuerpo, no se podrá confirmar si pertenece al pescador desaparecido esta madrugada en la zona del Puntal de Laredo.



Un amplio dispositivo de rescate, que incluye al helicóptero y varias embarcaciones, está buscando desde anoche a este pescador, de 41 años y vecino de Santoña.



El hombre iba con otro pescador en una embarcación que volcó en una zona de rompientes, próxima al Puntal.



Uno de los afectados consiguió llegar nadando a la orilla, tras lo cual dio la voz de alarma al Centro de Atención de Emergencias 112, pasadas las 4.00 horas, que movilizó un dispositivo coordinado por Salvamento Marítimo.



Personal sanitario del 061 desplazado hasta el lugar atendió al pescador, también vecino de Santoña de 37 años, que presentaba una herida en la cara y síntomas de hipotermia.



De madrugada se puso en marcha un dispositivo de búsqueda, formado por bomberos del Gobierno de Cantabria, equipados con buzos, junto a agentes de la Guardia Civil, que inspeccionaron en un primer momento la zona sin resultados.



También, el helicóptero de Salvamento Marítimo se incorporó durante la noche al operativo y ha retomado a primera hora del día las tareas de búsqueda por aire.



Dos embarcaciones de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil inspeccionan en esos momentos una amplia área, y se espera que el equipo del helicóptero del Gobierno de Cantabria pueda desplazarse también si las condiciones meteorológicas mejoran.



En el dispositivo, dirigido por Salvamento Marítimo, también intervienen técnicos de Protección Civil del Gobierno de Cantabria y Policía Local.

